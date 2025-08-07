Яна Клочкова празднует 43-летие, но живет в Крыму и не говорит о войне — детали

Яна Клочкова. Фото: facebook.com/klochkova1

Прославленной украинской пловчихе Яне Клочковой 7 августа исполняется 43 года. С этой спортсменкой были связаны наибольшие успехи Украины на Олимпиадах.

Однако, сейчас мнение о Клочковой неоднозначное, поскольку политика и война повлияли на мнение украинцев о ней, сообщил портал Новини.LIVE.

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Яна Клочкова. Фото: facebook.com/klochkova1

Счастливая спортивная жизнь Клочковой

В начале нулевых, когда прошли Олимпийские игры в Сиднее и Афинах, фамилия Клочковой стала синонимом триумфа украинского спорта. Ее четыре золотые олимпийские медали до сих пор являются рекордом страны по наградам высшей пробы.

Только Ольга Харлан побила рекорд Клочковой по количеству олимпийских медалей: у Яны кроме золотых наград было еще и одно серебро. У фехтовальщицы две золотые, одна серебряная и три бронзовые медали.

Также у Клочковой было 14 медалей чемпионатов мира, из которых 10 золотых, 28 наград чемпионатов Европы и 50 национальных рекордов.

После завершения спортивной карьеры Клочковой Украина потеряла результаты в плавании, а Яна позже принимала решения, которые не пошли на пользу ее репутации.

Яна Клочкова. Фото: facebook.com/klochkova1

Что произошло с Клочковой

Клочкова не смогла стать медийным лицом из-за отсутствия харизмы, которая есть у Александра, Усика, Ольги Харлан и Ярославы Магучих. При этом, ее пробовали привлекать на различные телешоу, она комментировала и ездила по миру как известная спортсменка.

Яна Клочкова. Фото: facebook.com/klochkova1

Яну решили попробовать на должности Национального олимпийского комитета Крыма, у нее был благотворительный фонд, родился сын. Все шло хорошо, но после 2014 года, когда Россия оккупировала ее родину, Яна стала реже появляться на публике.

Вновь о Клочковой заговорили после российского вторжения 24 февраля 2022 года. От Яны ждали поддержку и осуждение действий России, но она молчала.

Позже стало известно, что Клочкова вместе с сыном выехала в оккупированный Крым, где проживают ее родители. За это время она до сих пор молчит и не осуждает российскую агрессию.

Яна Клочкова. Фото: facebook.com/klochkova1

Сын Яны уже учится в российской школе, где ему каждый день говорят, что украинцы — враги России, а Украины не существует. Клочкова решила, что ее ребенок не должен знать правду, а будет потреблять пропаганду.

Часть пользователей в сети считает, что Клочкова боится за безопасность, находясь в оккупации, и ее молчание — вынужденный шаг. Другие не понимают, зачем она вообще туда поехала.

Сейчас Клочкова молчит и благодаря этому продолжает терять репутацию. Кроме молчания ей также часто вспоминают членство в партии экс-президента Украины Виктора Януковича.

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