Головна Спорт Динамо позбулося резервного воротаря

Динамо позбулося резервного воротаря

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 12:35
Динамо відправило одного з воротарів до клубу зі Словаччини
Данило Моісеєв у "Динамо". Фото: instagram.com/stk1914samorin/

Словацький клуб "Шаморін" оголосив про підписання українського воротаря Данила Моісеєва. Голкіпер залишив систему "Динамо" та продовжить кар'єру в другому дивізіоні чемпіонату Словаччини.

Офіційний акаунт ФК "Шаморін" в Instagram підтвердив підписання контракту з українцем.

Читайте також:

Данило Моісеєв перейшов у "Шаморін" у статусі вільного агента. Контракт із клубом розрахований до літа 2027 року. Офіційний сайт команди поки не розкриває фінансові чи інші деталі угоди.

Даниил Моисеев
Данило Моісеєв під час підписання контракту. Фото: instagram.com/stk1914samorin/

Що відомо про українського голкіпера

Моісеєв є вихованцем київського "Динамо", 26 липня йому виповнилося 18 років. Словацький клуб зазначає, що український воротар буде корисний як основній команді, так і молодіжному складу.

"Шаморін" завершив минулий сезон на 10-му місці в другому дивізіоні. У стартових турах нового чемпіонату команда здобула одну перемогу та зазнала однієї поразки. Клуб робить ставку на розвиток молодих гравців і зміцнення складу.

спорт футбол Словаччина Динамо Футбол трансфери
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
