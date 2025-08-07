Динамо відправило одного з воротарів до клубу зі Словаччини

Данило Моісеєв у "Динамо". Фото: instagram.com/stk1914samorin/

Словацький клуб "Шаморін" оголосив про підписання українського воротаря Данила Моісеєва. Голкіпер залишив систему "Динамо" та продовжить кар'єру в другому дивізіоні чемпіонату Словаччини.

Офіційний акаунт ФК "Шаморін" в Instagram підтвердив підписання контракту з українцем.

Данило Моісеєв перейшов у "Шаморін" у статусі вільного агента. Контракт із клубом розрахований до літа 2027 року. Офіційний сайт команди поки не розкриває фінансові чи інші деталі угоди.

Данило Моісеєв під час підписання контракту. Фото: instagram.com/stk1914samorin/

Що відомо про українського голкіпера

Моісеєв є вихованцем київського "Динамо", 26 липня йому виповнилося 18 років. Словацький клуб зазначає, що український воротар буде корисний як основній команді, так і молодіжному складу.

"Шаморін" завершив минулий сезон на 10-му місці в другому дивізіоні. У стартових турах нового чемпіонату команда здобула одну перемогу та зазнала однієї поразки. Клуб робить ставку на розвиток молодих гравців і зміцнення складу.

