Динамо відправило одного з воротарів до клубу зі Словаччини

Динамо позбулося резервного воротаря
Словацький клуб "Шаморін" оголосив про підписання українського воротаря Данила Моісеєва. Голкіпер залишив систему "Динамо" та продовжить кар'єру в другому дивізіоні чемпіонату Словаччини.
Офіційний акаунт ФК "Шаморін" в Instagram підтвердив підписання контракту з українцем.
Данило Моісеєв перейшов у "Шаморін" у статусі вільного агента. Контракт із клубом розрахований до літа 2027 року. Офіційний сайт команди поки не розкриває фінансові чи інші деталі угоди.
Що відомо про українського голкіпера
Моісеєв є вихованцем київського "Динамо", 26 липня йому виповнилося 18 років. Словацький клуб зазначає, що український воротар буде корисний як основній команді, так і молодіжному складу.
"Шаморін" завершив минулий сезон на 10-му місці в другому дивізіоні. У стартових турах нового чемпіонату команда здобула одну перемогу та зазнала однієї поразки. Клуб робить ставку на розвиток молодих гравців і зміцнення складу.
