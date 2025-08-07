Сабо назвав ігрову та кадрову проблеми Динамо

Олександр Шовковський під час матчу. Фото: пресслужба клубу

Поразка київського "Динамо" від кіпрського "Пафосу" у кваліфікації Ліги чемпіонів викликала хвилю критики з боку експертів. Команда Олександра Шовковського поступилася 0:1 у першому матчі раунду, і показала футбол, який відверто розчарував уболівальників.

Колишній тренер "Динамо" Йожеф Сабо різко висловився про дії команди, повідомляє Sport.ua.

Йожеф Сабо звернув увагу на відсутність базових футбольних навичок у низки виконавців, а також на проблеми з грою в атаці та захисті. На думку експерта, рівень гри окремих гравців не відповідає рівню Ліги чемпіонів.

Назар Волошин під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Що Сабо не сподобалося у грі "Динамо"

Особливо жорстко він пройшовся по діях Ваната та Ярмоленка. Сабо зазначив, що в низці епізодів у гравців не було розуміння моменту, концентрації та контролю м'яча. Він також наголосив, що оборона "Динамо" дозволяла супернику діяти занадто вільно.

"Немає середньої лінії. Хто там — Піхальонок на вільних м'ячах? Або Ярмоленко на вільних м'ячах? Хто ще? Бражко? Від того Бражка, який був рік чи півтора року тому, не залишилося нічого. Абсолютно нічого", — сказав Сабо.

