Бех-Романчук прокоментувала допінг-скандал і своє відсторонення зі спорту

Найгарячіша українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук наразі знаходиться поза спортом. Спортсменка провалила допінг-тест на тестостерон і тепер очікує на вирок спортивних органів контролю.

Через певний період Марина все ж звернулася до вболівальників в Instagram, де прокоментувала складний період через тимчасове відсторонення.

Бех-Романчук активно веде свій Instagram, де у неї 492 тисячі фоловерів. Після відсторонення Марина в основному публікувала лише рекламний контент.

Бех-Романчук у важкому психологічному стані

Бех-Романчук спершу заспокоїла фанатів, які переймалися її відсутністю в інформаційному просторі.

"У мене все гаразд настільки, наскільки це можливо зараз. Ви знаєте, які труднощі я переживаю, і це впливає на мене", — написала легкоатлетка.

Бех-Романчук зізналася, що ніколи не уявляла себе в центрі допінг-скандалу і тепер змушена доводити свою чесність. Марина вважає, що шукає відповіді на запитання, чому це сталося і де справедливість, але при цьому вірить, що все відбувається не даремно.

"Насправді я вірю в те, що це шлях до чогось ліпшого і нового, що вищі сили знають, що для мене буде краще. Бо інколи одні двері закриваються для того, щоб відкрились нові", — написала Бех-Романчук.

Призерка чемпіонатів світу та Європи була відсторонена у травні 2025 року через тестостерон у пробі, взятій перед етапом Діамантової ліги в Досі.

Розслідування Athletics Integrity Unit (AIU) триває, і остаточне рішення щодо санкцій, які можуть сягати чотирьох років дискваліфікації, ще не ухвалене.

