Бех-Романчук прокомментировала допинг-скандал и свое отстранение из спорта

Марина Бех-Романчук. Фото: instagram.com/marynabekh

Самая горячая украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук сейчас находится вне спорта. Спортсменка провалила допинг-тест на тестостерон и теперь ожидает приговора спортивных органов контроля.

Через определенный период Марина все же обратилась к болельщикам в Instagram, где прокомментировала сложный период из-за временного отстранения.

Бех-Романчук активно ведет свой Instagram, где у нее 492 тысячи фолловеров. После отстранения Марина в основном публиковала лишь рекламный контент.

Бех-Романчук в тяжелом психологическом состоянии

Бех-Романчук сперва успокоила фанатов, которые переживали ее отсутствием в информационном пространстве.

"У меня все в порядке настолько, насколько это возможно сейчас. Вы знаете, какие трудности я переживаю, и это влияет на меня", — написала легкоатлетка.

Бех-Романчук призналась, что никогда не представляла себя в центре допинг-скандала и теперь вынуждена доказывать свою честность. Марина считает, что ищет ответы на вопросы, почему это произошло и где справедливость, но при этом верит, что все происходит не зря.

"На самом деле я верю в то, что это путь к чему-то лучшему и новому, что высшие силы знают, что для меня будет лучше. Потому что иногда одни двери закрываются для того, чтобы открылись новые", — написала Бех-Романчук.

Призер чемпионатов мира и Европы была отстранена в мае 2025 года из-за тестостерона в пробе, взятой перед этапом Бриллиантовой лиги в Дохе.

Расследование Athletics Integrity Unit (AIU) продолжается, и окончательное решение по санкциям, которые могут достигать четырех лет дисквалификации, еще не принято.

