Марина Бех-Романчук поразила своими фото в прозрачном платье

Марина Бех-Романчук. Фото: instagram.com/marynabekh

Титулованная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук продолжает радовать своих подписчиков в соцсетях. Прыгунья опубликовала очередные интересные фото, где появилась не одна.

На своей странице в Instagram Бех-Романчук опубликовала новую фотосессию.

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Отметим, что Бех-Романчук в соцсетях часто публикует фото на грани фола. Благодаря этому ей удалось собрать аудиторию в полмиллиона фолловеров.

Марина Бех-Романчук. Фото: instagram.com/marynabekh

Бех-Романчук в прозрачной одежде

В новой фотосессии Бех-Романчук появилась в белом платье одного из брендов, где нижняя часть была полностью прозрачная. При этом образ украинки дополняли сумка и ремень того же бренда.

Марина Бех-Романчук. Фото: instagram.com/marynabekh

Марина Бех-Романчук. Фото: instagram.com/marynabekh

Интересно, что участие в фотосессии принял супруг Марины, олимпийский призер Михаил Романчук. Прославленного пловца жена обняла на одном из фото.

Михаил Романчук и Марина Бех-Романчук. Фото: instagram.com/marynabekh

Отметим, что после провальной Олимпиады в Париже Бех-Романчук до сих пор нигде не выступала. Девушка решила пропустить зимний сезон в помещении.

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