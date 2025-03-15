Марина Бех-Романчук поразила своими фото в прозрачном платье

Бех-Романчук появилась на публике в прозрачной юбке
Титулованная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук продолжает радовать своих подписчиков в соцсетях. Прыгунья опубликовала очередные интересные фото, где появилась не одна.
На своей странице в Instagram Бех-Романчук опубликовала новую фотосессию.
Отметим, что Бех-Романчук в соцсетях часто публикует фото на грани фола. Благодаря этому ей удалось собрать аудиторию в полмиллиона фолловеров.
Бех-Романчук в прозрачной одежде
В новой фотосессии Бех-Романчук появилась в белом платье одного из брендов, где нижняя часть была полностью прозрачная. При этом образ украинки дополняли сумка и ремень того же бренда.
Интересно, что участие в фотосессии принял супруг Марины, олимпийский призер Михаил Романчук. Прославленного пловца жена обняла на одном из фото.
Отметим, что после провальной Олимпиады в Париже Бех-Романчук до сих пор нигде не выступала. Девушка решила пропустить зимний сезон в помещении.
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