Марина Бех-Романчук вразила своїми фото в прозорій сукні

Марина Бех-Романчук. Фото: instagram.com/marynabekh

Титулована українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук продовжує радувати своїх підписників у соцмережех. Стрибунка опублікувала чергові цікаві фото, де з’явилася не одна.

На своїй сторінці в Instagram Бех-Романчук опублікувала нову фотосесію.

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Зазначимо, що Бех-Романчук у соцмережах часто публікує фото на межі фолу. Завдяки цьому їй вдалося зібрати аудиторію в пів мільйона фоловерів.

Марина Бех-Романчук. Фото: instagram.com/marynabekh

Бех-Романчук у прозорому одязі

У новій фотосесії Бех-Романчук з’явилася в білій сукні одного з брендів, де нижня частина була повністю прозора. При цьому образ українки доповнювали сумка та ремінь того ж бренду.

Марина Бех-Романчук. Фото: instagram.com/marynabekh

Марина Бех-Романчук. Фото: instagram.com/marynabekh

Цікаво, що участь в фотосесії прийняв чоловік Марини, олімпійський призер Михайло Романчук. Прославленого плавця дружина обняла на одному з фото.

Михайло Романчук та Марина Бех-Романчук. Фото: instagram.com/marynabekh

Зазначимо, що після провальної Олімпіади в Парижі Бех-Романчук досі ніде не виступала. Дівчина вирішила пропустити зимовий сезон в приміщенні.

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