Сабо назвал игровую и кадровую проблемы Динамо

Александр Шовковский во время матча. Фото: пресс-служба клуба

Поражение киевского "Динамо" от кипрского "Пафоса" в квалификации Лиги чемпионов вызвало волну критики со стороны экспертов. Команда Александра Шовковского уступила 0:1 в первом матче раунда, и показала футбол, который откровенно разочаровал болельщиков.

Бывший тренер "Динамо" Йожеф Сабо резко высказался о действиях команды, сообщает Sport.ua.

Йожеф Сабо обратил внимание на отсутствие базовых футбольных навыков у ряда исполнителей, а также на проблемы с игрой в атаке и защите. По мнению эксперта, уровень игры отдельных игроков не соответствует уровню Лиги чемпионов.

Назар Волошин во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что Сабо не понравилось в игре "Динамо"

Особенно жестко он прошелся по действиям Ваната и Ярмоленко. Сабо отметил, что в ряде эпизодов у игроков отсутствовало понимание момента, концентрация и контроль мяча. Он также подчеркнул, что оборона "Динамо" позволяла сопернику действовать слишком свободно.

"Нет средней линии. Кто там – Пихаленок на свободных мячах? Или Ярмоленко на свободных мячах? Кто еще? Бражко? От того Бражко, который был год или полтора года назад, не осталось ничего. Абсолютно ничего", — сказал Сабо.

