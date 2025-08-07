Кремчанин не подошел Скрипнику и может отправиться в Александрию

Заря отказалась арендовать одного из лидеров молодежного Динамо
Киевское "Динамо" в конце июля договорилось об аренде 20-летнего Дмитрия Кремчанина в луганскую "Зарю". Хавбек, успешно выступавший за молодежную команду, должен был усилить состав Виктора Скрипника.
Однако переход в итоге не состоялся, сообщает Telegram-канал журналиста Сергея Тищенко.
Футболист "Динамо" не подошел под требования тренерского штаба "Зари" и покинул расположение клуба, не сыграв ни одного официального матча.
Где будет выступать Кремчанин
На данный момент молодой атакующий игрок уже вернулся в расположение "Динамо" и тренируется с командой U-19. Киевляне ищут для него новый вариант аренды, и среди возможных клубов называют "Александрию".
В минувшем сезоне за "Динамо" U-19 Дмитрий провел 32 матча, забил 24 мяча и отдал 13 результативных передач. Его считают одним из самых перспективных фланговых игроков в структуре киевского клуба.
