Главная Спорт Заря отказалась арендовать одного из лидеров молодежного Динамо

Заря отказалась арендовать одного из лидеров молодежного Динамо

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 14:01
Кремчанин не подошел Скрипнику и может отправиться в Александрию
Дмитрий Кремчанин во время матча. Фото: instagram.com/kremchanin_dima7/

Киевское "Динамо" в конце июля договорилось об аренде 20-летнего Дмитрия Кремчанина в луганскую "Зарю". Хавбек, успешно выступавший за молодежную команду, должен был усилить состав Виктора Скрипника.

Однако переход в итоге не состоялся, сообщает Telegram-канал журналиста Сергея Тищенко.

Футболист "Динамо" не подошел под требования тренерского штаба "Зари" и покинул расположение клуба, не сыграв ни одного официального матча. 

Дмитрий Кремчанин
Дмитрий Кремчанин с Андреем Ярмоленко. Фото: instagram.com/kremchanin_dima7/

Где будет выступать Кремчанин

На данный момент молодой атакующий игрок уже вернулся в расположение "Динамо" и тренируется с командой U-19. Киевляне ищут для него новый вариант аренды, и среди возможных клубов называют "Александрию". 

Дмитрий Кремчанин
Соперники пытаются удержать Кремчанина. Фото: instagram.com/kremchanin_dima7/

В минувшем сезоне за "Динамо" U-19 Дмитрий провел 32 матча, забил 24 мяча и отдал 13 результативных передач. Его считают одним из самых перспективных фланговых игроков в структуре киевского клуба. 

Напомним, "Динамо" удалось продать еще одного молодого футболиста, который будет выступать в чемпионате Словакии. 

Бывший тренер "Динамо" Йожеф Сабо назвал основную проблему в игре киевской команды под руководством Александра Шовковского. 

спорт футбол Динамо Футбол трансферы Заря Луганск Дмитрий Кремчанин
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
