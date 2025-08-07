Кремчанин не підійшов Скрипнику і може перейти до Олександрії

Зоря відмовилася орендувати одного з лідерів молодіжного Динамо
Київське "Динамо" наприкінці липня домовилося про оренду 20-річного Дмитра Кремчаніна в луганську "Зорю". Хавбек, який успішно виступав за молодіжну команду, мав посилити склад Віктора Скрипника.
Однак перехід у підсумку не відбувся, повідомляє Telegram-канал журналіста Сергія Тищенка.
Футболіст "Динамо" не підійшов під вимоги тренерського штабу "Зорі" та залишив розташування клубу, не зігравши жодного офіційного матчу.
Де виступатиме Кремчанін
Наразі молодий атакувальний гравець уже повернувся в розташування "Динамо" та тренується з командою U-19. Кияни шукають для нього новий варіант оренди, і серед можливих клубів називають "Олександрію".
Минулого сезону за "Динамо" U-19 Дмитро провів 32 матчі, забив 24 м'ячі та віддав 13 результативних передач. Його вважають одним із найперспективніших флангових гравців у структурі київського клубу.
Нагадаємо, "Динамо" вдалося продати ще одного молодого футболіста, який виступатиме в чемпіонаті Словаччини.
Колишній тренер "Динамо" Йожеф Сабо назвав основну проблему в грі київської команди під керівництвом Олександра Шовковського.
Читайте Новини.LIVE!