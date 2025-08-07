Кремчанин не підійшов Скрипнику і може перейти до Олександрії

Дмитро Кремчанін під час матчу. Фото: instagram.com/kremchanin_dima7/

Київське "Динамо" наприкінці липня домовилося про оренду 20-річного Дмитра Кремчаніна в луганську "Зорю". Хавбек, який успішно виступав за молодіжну команду, мав посилити склад Віктора Скрипника.

Однак перехід у підсумку не відбувся, повідомляє Telegram-канал журналіста Сергія Тищенка.

Футболіст "Динамо" не підійшов під вимоги тренерського штабу "Зорі" та залишив розташування клубу, не зігравши жодного офіційного матчу.

Дмитро Кремчанін з Андрієм Ярмоленком. Фото: instagram.com/kremchanin_dima7/

Де виступатиме Кремчанін

Наразі молодий атакувальний гравець уже повернувся в розташування "Динамо" та тренується з командою U-19. Кияни шукають для нього новий варіант оренди, і серед можливих клубів називають "Олександрію".

Суперники намагаються втримати Кремчанина. Фото: instagram.com/kremchanin_dima7/

Минулого сезону за "Динамо" U-19 Дмитро провів 32 матчі, забив 24 м'ячі та віддав 13 результативних передач. Його вважають одним із найперспективніших флангових гравців у структурі київського клубу.

Нагадаємо, "Динамо" вдалося продати ще одного молодого футболіста, який виступатиме в чемпіонаті Словаччини.

