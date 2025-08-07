Лідера новачка УПЛ доставили в ТЦК — що відомо

Роман Гагун. Фото: instagram.com/roma_gagun

Новачок УПЛ ФК "Кудрівка" з Чернігівщини може надовго втратити одного зі своїх лідерів. Цікаво, що команда після першого туру є лідером чемпіонату України.

За інформацією порталу Sport.ua, футболіста "Кудрівки" Романа Гагуна доставили в ТЦК напередодні домашнього матчу проти "Олександрії" (3:1).

Гагуна забрали в ТЦК

Джерело повідомило про факт доставлення Гагуна в ТЦК, але стверджує, що подальша доля гравця наразі невідома.

Доставлення в ТЦК сталася після того, як Гагун нещодавно продовжив контракт з клубом до 30 червня 2026 року. Інші деталі умови були невідомі.

Зазначимо, що Гагун грає за "Кудрівку" з зими 2024 року. До цього 32-річний футболіст виступав за рівненський "Верес".

Раніше Гагун виступав за "Темп" Шепетівка, "Говерлу", ФК "Одиши" (Грузія), "Агробізнес", "Рух" та "Верес".

Гагун за свою кар’єру зіграв 205 матчів, забив три м’ячі та зробив вісім асистів.

