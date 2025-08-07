Відео
Відомого українського футболіста затримали співробітники ТЦК

Відомого українського футболіста затримали співробітники ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 17:17
Лідера новачка УПЛ доставили в ТЦК — що відомо
Роман Гагун. Фото: instagram.com/roma_gagun

Новачок УПЛ ФК "Кудрівка" з Чернігівщини може надовго втратити одного зі своїх лідерів. Цікаво, що команда після першого туру є лідером чемпіонату України.

За інформацією порталу Sport.ua, футболіста "Кудрівки" Романа Гагуна доставили в ТЦК напередодні домашнього матчу проти "Олександрії" (3:1).

Читайте також:
Роман Гагун
Роман Гагун. Фото: instagram.com/roma_gagun

Гагуна забрали в ТЦК

Джерело повідомило про факт доставлення Гагуна в ТЦК, але стверджує, що подальша доля гравця наразі невідома.

Доставлення в ТЦК сталася після того, як Гагун нещодавно продовжив контракт з клубом до 30 червня 2026 року. Інші деталі умови були невідомі.

Зазначимо, що Гагун грає за "Кудрівку" з зими 2024 року. До цього 32-річний футболіст виступав за рівненський "Верес".

Раніше Гагун виступав за "Темп" Шепетівка, "Говерлу", ФК "Одиши" (Грузія), "Агробізнес", "Рух" та "Верес".

Гагун за свою кар’єру зіграв 205 матчів, забив три м’ячі та зробив вісім асистів.

футбол УПЛ мобілізація ТЦК та СП ФК Кудрівка
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
