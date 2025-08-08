Видео
Сборная Украины попала в скандал на Всемирных играх в Китае

Сборная Украины попала в скандал на Всемирных играх в Китае

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 15:01
Всемирные игры 2025 — организаторы пошли против Украины
Сборная Украины на церемонии открытия. Фото: Reuters/Lisi Niesner

На церемонии открытия Всемирных игр 2025 года произошел скандальный эпизод. Турнир стартовал 7 августа в китайском городе Чэнду.

Украинскую делегацию отказались пускать на стадион из-за спортивной формы, цветовая гамма которой, по мнению организаторов, слишком напоминала государственный флаг, сообщает портал Новини.LIVE.

Как рассказал президент Спортивного комитета Украины Илья Шевляк в интервью "Першому", сотрудникам делегации прямо указали: чтобы принять участие в параде открытия, нужно снять верхнюю часть формы — желто-синие жакеты. Этот запрет вызвал резкую реакцию украинской стороны, ведь форму утверждали официально, как и в случае с другими национальными командами.

Сборная Украины
Делегация сборной Украины. Фото: Reuters/Lisi Niesner

Детали скандала на World Games 2025

Жакеты, визуально разделённые на синий и жёлтый цвета, действительно отсылают к национальной символике, но не являются самим флагом. Делегация Украины расценила требование как некорректное и нарушающее нормы соревнований. Было принято решение: если компромисса не будет, команда не выйдет на арену вовсе, за исключением двух знаменосцев.  

Ангелина Чернявская и Рузана Вечерук
Чемпионки Европы по акробатике Ангелина Чернявская и Рузана Вечерук. Фото: Reuters/Go Nakamura

Впоследствии инцидент был урегулирован. Ответственность переложили на отдельных сотрудников службы безопасности, объяснив ситуацию ошибкой в интерпретации правил. Политическую составляющую официальные лица отрицали.

Всемирные игры являются международным соревнованием по неолимпийским видам спорта. В 2025 году Украину на Играх представляют 99 спортсменов, соревнующихся в 19 дисциплинах. Самыми массовыми для нашей сборной стали акробатика, пауэрлифтинг и плавание в ластах. 

Китай скандал спорт Украина Всемирные игры
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
