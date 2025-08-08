Всесвітні ігри 2025 — організатори пішли проти України

Збірна України на церемонії відкриття. Фото: Reuters/Lisi Niesner

На церемонії відкриття Всесвітніх ігор 2025 року стався скандальний епізод. Турнір стартував 7 серпня в китайському місті Ченду.

Українську делегацію відмовилися пускати на стадіон через спортивну форму, колірна гамма якої, на думку організаторів, занадто нагадувала державний прапор, повідомляє портал Новини.LIVE.

Як розповів президент Спортивного комітету України Ілля Шевляк в інтерв'ю "Першому", співробітникам делегації прямо вказали: щоб узяти участь у параді відкриття, потрібно зняти верхню частину форми — жовто-сині жакети. Ця заборона викликала різку реакцію української сторони, адже форму затверджували офіційно, як і у випадку з іншими національними командами.

Делегація збірної України. Фото: Reuters/Lisi Niesner

Деталі скандалу на World Games 2025

Жакети, візуально розділені на синій і жовтий кольори, дійсно відсилають до національної символіки, але не є самим прапором. Делегація України розцінила вимогу як некоректну і таку, що порушує норми змагань. Було ухвалено рішення: якщо компромісу не буде, команда не вийде на арену зовсім, за винятком двох прапороносців.

Чемпіонки Європи з акробатики Ангеліна Чернявська та Рузана Вечерук. Фото: Reuters/Go Nakamura

Згодом інцидент було врегульовано. Відповідальність переклали на окремих співробітників служби безпеки, пояснивши ситуацію помилкою в інтерпретації правил. політичний складник офіційні особи заперечували.

Всесвітні ігри є міжнародним змаганням із неолімпійських видів спорту. У 2025 році Україну на Іграх представляють 99 спортсменів, які змагаються в 19 дисциплінах. Наймасовішими для нашої збірної стали акробатика, пауерліфтинг та плавання в ластах.

