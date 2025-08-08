Магучіх знову на старті — де та коли дивитися реванш Ярослави

Ярослава Магучіх під час турніру. Фото: Reuters/Peter Cziborra

Ярослава Магучіх готується до наступного старту після рідкісного провалу на етапі Діамантової ліги в Лондоні. Українська легкоатлетка спробує взяти реванш за невдачі в нинішньому сезоні.

Куди важливіше для Магучіх підготуватися до нових стартів, де на кону опиниться чемпіонський титул, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

У Лондоні українська стрибунка вперше за три роки залишилася без подіуму, завершивши змагання на четвертому місці з результатом 1,93 метра. Спортсменка визнала, що розраховувала на більше та пообіцяла зробити висновки.

Стрибок Ярослави Магучіх. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Що чекає на Магучіх найближчим часом

Ярослава повернеться на сектор 20 серпня на етапі Діамантової ліги в Лозанні. Це передостанній старт перед фіналом серії, який відбудеться в Цюріху наприкінці місяця.

Участь у Лозанні стане не тільки можливістю реабілітуватися, а й важливим етапом у підготовці до чемпіонату світу. Ярослава продовжує роботу над формою та ставить перед собою амбітне завдання — стрибнути вище за 2,10 і зберегти світове лідерство.

Магучіх спостерігає за суперницями. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Серед суперниць у Швейцарії буде й Нікола Оліслагерс. Фінал у Цюріху обіцяє бути напруженим, а сама Магучіх залишається однією з головних фавориток року в жіночому стрибку у висоту. Уперше за кілька років українка дала шанс суперницям, унаслідок чого завдання захистити титул чемпіонки Діамантової ліги виявилося "із зірочкою". Однак не доводиться сумніватися, що цей спад у кар'єрі Магучіх є тимчасовим, а отже її повернення на вершину вже не за горами.

Нагадаємо, стали відомо, де та коли Ярослава Магучіх боротиметься за перемогу на турнірі.

Раніше Нікола Оліслагерс пояснила, як їй вдалося повернутися в боротьбу з українською чемпіонкою.