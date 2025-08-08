Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Магучіх готується до реваншу після невдачі в Лондоні

Магучіх готується до реваншу після невдачі в Лондоні

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 09:31
Магучіх знову на старті — де та коли дивитися реванш Ярослави
Ярослава Магучіх під час турніру. Фото: Reuters/Peter Cziborra

Ярослава Магучіх готується до наступного старту після рідкісного провалу на етапі Діамантової ліги в Лондоні. Українська легкоатлетка спробує взяти реванш за невдачі в нинішньому сезоні.

Куди важливіше для Магучіх підготуватися до нових стартів, де на кону опиниться чемпіонський титул, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

У Лондоні українська стрибунка вперше за три роки залишилася без подіуму, завершивши змагання на четвертому місці з результатом 1,93 метра. Спортсменка визнала, що розраховувала на більше та пообіцяла зробити висновки.

Ярослава Магучих
Стрибок Ярослави Магучіх. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Що чекає на Магучіх найближчим часом

Ярослава повернеться на сектор 20 серпня на етапі Діамантової ліги в Лозанні. Це передостанній старт перед фіналом серії, який відбудеться в Цюріху наприкінці місяця.

Участь у Лозанні стане не тільки можливістю реабілітуватися, а й важливим етапом у підготовці до чемпіонату світу. Ярослава продовжує роботу над формою та ставить перед собою амбітне завдання — стрибнути вище за 2,10 і зберегти світове лідерство.

Ярослава Магучих
Магучіх спостерігає за суперницями. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Серед суперниць у Швейцарії буде й Нікола Оліслагерс. Фінал у Цюріху обіцяє бути напруженим, а сама Магучіх залишається однією з головних фавориток року в жіночому стрибку у висоту. Уперше за кілька років українка дала шанс суперницям, унаслідок чого завдання захистити титул чемпіонки Діамантової ліги виявилося "із зірочкою". Однак не доводиться сумніватися, що цей спад у кар'єрі Магучіх є тимчасовим, а отже її повернення на вершину вже не за горами.

Нагадаємо, стали відомо, де та коли Ярослава Магучіх боротиметься за перемогу на турнірі.

Раніше Нікола Оліслагерс пояснила, як їй вдалося повернутися в боротьбу з українською чемпіонкою.

спорт Ярослава Магучіх Легка атлетика Діамантова ліга стрибки у висоту Нікола Оліслагерс
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації