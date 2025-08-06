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Головна Спорт Магучіх після серії провалів виступить на престижному етапі

Магучіх після серії провалів виступить на престижному етапі

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 19:06
Ярослава Магучіх виступить у Лозанні перед фіналом Діамантової ліги
Ярослава Магучіх. Фото: instagram.com/rosya_dp

Перед фіналом "Діамантової ліги" організатори проведуть останній етап в Лозанні, Швейцарія. На турнірі виступить українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх.

Про участь Магучіх повідомила пресслужба турніру.

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Ярослава Магучіх. Фото: instagram.com/rosya_dp

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Організатори підтвердили, що 20 серпня Магучіх стрибатиме в Лозанні.

Цього сезону 23-річна Магучіх здобула дві перемоги на етапах "Діамантової ліги" в Сямені та Шанхаї, але в червні двічі посіла друге місце в Стокгольмі та Парижі, поступившись австралійці Ніколі Оліслагерс.

У липні на етапі в Лондоні українка фінішувала четвертою, а Оліслагерс взагалі не виступала.

У Лозанні виступить чемпіонка світу-2022 Елеанор Паттерсон із Австралії, Ангеліна Топич із Сербії.

Магучіх уже гарантувала собі місце у фіналі "Діамантової ліги" в Цюриху, який пройде 27–28 серпня.

Перед Лозанною українка виступить 16 серпня в Силезії, Польща, де Оліслагерс поки не підтвердила свою участь.

Магучіх наразі готується до чемпіонату світу-2025 у Токіо (13–21 вересня).

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Ярослава Магучіх Легка атлетика Діамантова ліга стрибки у висоту Збірна України з легкої атлетики
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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