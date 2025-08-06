Ярослава Магучіх виступить у Лозанні перед фіналом Діамантової ліги

Магучіх після серії провалів виступить на престижному етапі
Перед фіналом "Діамантової ліги" організатори проведуть останній етап в Лозанні, Швейцарія. На турнірі виступить українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх.
Про участь Магучіх повідомила пресслужба турніру.
Магучіх може взяти реванш за останні поразки
Організатори підтвердили, що 20 серпня Магучіх стрибатиме в Лозанні.
Цього сезону 23-річна Магучіх здобула дві перемоги на етапах "Діамантової ліги" в Сямені та Шанхаї, але в червні двічі посіла друге місце в Стокгольмі та Парижі, поступившись австралійці Ніколі Оліслагерс.
У липні на етапі в Лондоні українка фінішувала четвертою, а Оліслагерс взагалі не виступала.
У Лозанні виступить чемпіонка світу-2022 Елеанор Паттерсон із Австралії, Ангеліна Топич із Сербії.
Магучіх уже гарантувала собі місце у фіналі "Діамантової ліги" в Цюриху, який пройде 27–28 серпня.
Перед Лозанною українка виступить 16 серпня в Силезії, Польща, де Оліслагерс поки не підтвердила свою участь.
Магучіх наразі готується до чемпіонату світу-2025 у Токіо (13–21 вересня).
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