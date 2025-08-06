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Главная Спорт Магучих после серии провалов выступит на престижном этапе

Магучих после серии провалов выступит на престижном этапе

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 19:06
Ярослава Магучих выступит в Лозанне перед финалом Бриллиантовой лиги
Ярослава Магучих. Фото: instagram.com/rosya_dp

Перед финалом "Бриллиантовой лиги" организаторы проведут последний этап в Лозанне, Швейцария. На турнире выступит украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих.

Об участии Магучих сообщила пресс-служба турнира.

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Ярослава Магучих. Фото: instagram.com/rosya_dp

Магучих может взять реванш за последние поражения

Организаторы подтвердили, что 20 августа Магучих будет прыгать в Лозанне.

В этом сезоне 23-летняя Магучих одержала две победы на этапах "Бриллиантовой лиги" в Сямэне и Шанхае, но в июне дважды заняла второе место в Стокгольме и Париже, уступив австралийке Николе Олислагерс.

В июле на этапе в Лондоне украинка финишировала четвертой, а Олислагерс вообще не выступала.

В Лозанне выступит чемпионка мира-2022 Элеанор Паттерсон из Австралии, Ангелина Топич из Сербии.

Магучих уже гарантировала себе место в финале "Бриллиантовой лиги" в Цюрихе, который пройдет 27-28 августа.

Перед Лозанной украинка выступит 16 августа в Силезии, Польша, где Олислагерс пока не подтвердила свое участие.

Магучих сейчас готовится к чемпионату мира-2025 в Токио (13-21 сентября).

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Ярослава Магучих Легкая атлетика Бриллиантовая лига прыжки в высоту Сборная Украины по легкой атлетике
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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