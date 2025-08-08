Магучих снова на старте — где и когда смотреть реванш Ярославы

Ярослава Магучих во время турнира. Фото: Reuters/Peter Cziborra

Ярослава Магучих готовится к следующему старту после редкого провала на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне. Украинская легкоатлетка попробует взять реванш за неудачи в нынешнем сезоне.

Куда важнее для Магучих подготовиться к новым стартам, где на кону окажется чемпионский титул, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

В Лондоне украинская прыгунья впервые за три года осталась без подиума, завершив соревнования на четвертом месте с результатом 1,93 метра. Спортсменка признала, что рассчитывала на большее и пообещала сделать выводы.

Прыжок Ярославы Магучих. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Что ждет Магучих в ближайшее время

Ярослава вернется на сектор 20 августа на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне. Это предпоследний старт перед финалом серии, который состоится в Цюрихе в конце месяца.

Участие в Лозанне станет не только возможностью реабилитироваться, но и важным этапом в подготовке к чемпионату мира. Ярослава продолжает работу над формой и ставит перед собой амбициозную задачу — прыгнуть выше 2,10 и сохранить мировое лидерство.

Магучих наблюдает за соперницами. Фото: Reuters/Dylan Martinez

В числе соперниц в Швейцарии будет и Никола Олислагерс. Финал в Цюрихе обещает быть напряженным, а сама Магучих остается одной из главных фавориток года в женском прыжке в высоту. Впервые за несколько лет украинка дала шанс соперницам, в результате чего задача защитить титул чемпионки Бриллиантовой лиги оказалась "со звездочкой". Однако не приходится сомневаться, что этот спад в карьере Магучих является временным, а значит ее возвращение на вершину уже не за горами.

Напомним, стали известно, где и когда Ярослава Магучих будет бороться за победу на турнире.

Ранее Никола Олислагерс объяснила, как ей удалось вернуться в борьбу с украинской чемпионкой.