Чорноморець та Металіст 1925 не отримують виплати від УЄФА — причина

Президент УЄФА Александер Чеферін (ліворуч) та Принц Вільям. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) перерахував понад 10 млн євро "солідарних" виплат російським футбольним клубам. Це сталося попри їхню заборону від участі в міжнародних турнірах.

Йдеться про виплати протягом трьох останніх років, повідомляє The Guardian.

Результатом розподілу доходів від європейських змагань стали виплати клубам, серед яких опинилися і представники Росії. Вони отримали 10,8 млн євро попри заборону брати участь в офіційних турнірах під егідою Федерації.

Чеферін нагороджує учасниць фіналу жіночого Євро-2025. Фото: Reuters/Denis Balibouse

Українським клубам не платять

Водночас представники УПЛ та інших українських ліг виплати не отримують. Ідеться про такі команди, як "Чорноморець" та "Реал Фарма" (Одеса), "Металург" (Запоріжжя), "Фенікс-Маріуполь" та "Металіст 1925" (Харків). Причиною назвали "абсолютно незрозумілі вимоги банку у Швейцарії", нібито через географічне положення клубів у "зоні бойових дій".

Керівництва українських команд висловило обурення ситуацією. Вони наголосили, що відмова порушує принцип справедливості: вся Україна зазнає наслідків агресії, а не лише прифронтові регіони, і розраховували на підтримку в умовах війни.

УЄФА поки що не дав офіційної відповіді або пояснень щодо казусу, що склався. Ця історія викликає обурення та ставить під сумнів логіку розподілу коштів між країнами-членами, які постраждали від військових дій.

