Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт УЄФА платить російським клубам, але відмовляє українським

УЄФА платить російським клубам, але відмовляє українським

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 11:42
Чорноморець та Металіст 1925 не отримують виплати від УЄФА — причина
Президент УЄФА Александер Чеферін (ліворуч) та Принц Вільям. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) перерахував понад 10 млн євро "солідарних" виплат російським футбольним клубам. Це сталося попри їхню заборону від участі в міжнародних турнірах.

Йдеться про виплати протягом трьох останніх років, повідомляє The Guardian.

Реклама
Читайте також:

Результатом розподілу доходів від європейських змагань стали виплати клубам, серед яких опинилися і представники Росії. Вони отримали 10,8 млн євро попри заборону брати участь в офіційних турнірах під егідою Федерації.

Александер Чеферин
Чеферін нагороджує учасниць фіналу жіночого Євро-2025. Фото: Reuters/Denis Balibouse

Українським клубам не платять

Водночас представники УПЛ та інших українських ліг виплати не отримують. Ідеться про такі команди, як "Чорноморець" та "Реал Фарма" (Одеса), "Металург" (Запоріжжя), "Фенікс-Маріуполь" та "Металіст 1925" (Харків). Причиною назвали "абсолютно незрозумілі вимоги банку у Швейцарії", нібито через географічне положення клубів у "зоні бойових дій".

Керівництва українських команд висловило обурення ситуацією. Вони наголосили, що відмова порушує принцип справедливості: вся Україна зазнає наслідків агресії, а не лише прифронтові регіони, і розраховували на підтримку в умовах війни.

УЄФА поки що не дав офіційної відповіді або пояснень щодо казусу, що склався. Ця історія викликає обурення та ставить під сумнів логіку розподілу коштів між країнами-членами, які постраждали від військових дій.

Нагадаємо, легкоатлетка Ярослава Магучіх готується до реваншу після невдач у нинішньому сезоні.

Лідера однієї з команд української Прем'єр-ліги затримали співробітники ТЦК.

Чемпіону Олександру Усику не залишили вибору, з ким провести наступний боксерський поєдинок.

спорт УЄФА Олександр Чеферін УПЛ війна в Україні
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації