Чорноморець та Металіст 1925 не отримують виплати від УЄФА — причина

УЄФА платить російським клубам, але відмовляє українським
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) перерахував понад 10 млн євро "солідарних" виплат російським футбольним клубам. Це сталося попри їхню заборону від участі в міжнародних турнірах.
Йдеться про виплати протягом трьох останніх років, повідомляє The Guardian.
Результатом розподілу доходів від європейських змагань стали виплати клубам, серед яких опинилися і представники Росії. Вони отримали 10,8 млн євро попри заборону брати участь в офіційних турнірах під егідою Федерації.
Українським клубам не платять
Водночас представники УПЛ та інших українських ліг виплати не отримують. Ідеться про такі команди, як "Чорноморець" та "Реал Фарма" (Одеса), "Металург" (Запоріжжя), "Фенікс-Маріуполь" та "Металіст 1925" (Харків). Причиною назвали "абсолютно незрозумілі вимоги банку у Швейцарії", нібито через географічне положення клубів у "зоні бойових дій".
Керівництва українських команд висловило обурення ситуацією. Вони наголосили, що відмова порушує принцип справедливості: вся Україна зазнає наслідків агресії, а не лише прифронтові регіони, і розраховували на підтримку в умовах війни.
УЄФА поки що не дав офіційної відповіді або пояснень щодо казусу, що склався. Ця історія викликає обурення та ставить під сумнів логіку розподілу коштів між країнами-членами, які постраждали від військових дій.
