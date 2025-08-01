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Головна Спорт В УЄФА оштрафували Олександрію за фанів, які образили сербів

В УЄФА оштрафували Олександрію за фанів, які образили сербів

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2025 20:57
Олександрію оштрафували на 20 тисяч євро за расизм
Гравці "Олександрії" перед матчем в Белграді. Фото: "Олександрія"

У другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій "Олександрія" за підсумками двох матчів зазнала розгромної поразки від белградського "Партизана" 0:6. У другій грі фанати із Сербії ображали українську команду.

Однак, в УЄФА вирішили покарати українську команду за дії їх фанатів у першій грі.

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Матч "Партизан" — "Олександрія". Фото: "Олександрія"

В УЄФА покарали за викрики на трибунах

В УЄФА оголосили рішення оштрафувати "Олександрію" на 20 тисяч євро за расистську поведінку вболівальників під час першого матчу (0:2). Делегати організації почули образи на адресу сербів.

Наразі відомо, що у разі повторення інцидентів протягом двох років клубу загрожує закриття трибун.

Зазначимо, що команда Кирила Нестеренка завершила єврокубковий сезон, а "Партизан" у третьому раунді зіграє з "Хіберніаном" із Шотландії 7 і 14 серпня.

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футбол УЄФА Ліга Конференцій Олександрія ФК Партизан
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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