Олександрію оштрафували на 20 тисяч євро за расизм

Гравці "Олександрії" перед матчем в Белграді. Фото: "Олександрія"

У другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій "Олександрія" за підсумками двох матчів зазнала розгромної поразки від белградського "Партизана" 0:6. У другій грі фанати із Сербії ображали українську команду.

Однак, в УЄФА вирішили покарати українську команду за дії їх фанатів у першій грі.

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В УЄФА покарали за викрики на трибунах

В УЄФА оголосили рішення оштрафувати "Олександрію" на 20 тисяч євро за расистську поведінку вболівальників під час першого матчу (0:2). Делегати організації почули образи на адресу сербів.

Наразі відомо, що у разі повторення інцидентів протягом двох років клубу загрожує закриття трибун.

Зазначимо, що команда Кирила Нестеренка завершила єврокубковий сезон, а "Партизан" у третьому раунді зіграє з "Хіберніаном" із Шотландії 7 і 14 серпня.

Нагадаємо, ексворотар збірної України Георгій Бущан вразив фанатів "Аль-Шабаба".

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