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Главная Спорт В УЕФА оштрафовали Александрию за фанатов, оскорбивших сербов

В УЕФА оштрафовали Александрию за фанатов, оскорбивших сербов

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 20:57
Александрию оштрафовали на 20 тысяч евро за расизм
Игроки "Александрии" перед матчем в Белграде. Фото: "Александрия"

Во втором квалификационном раунде Лиги конференций "Александрия" по итогам двух матчей потерпела разгромное поражение от белградского "Партизана" — 0:6. Во второй игре фанаты из Сербии оскорбляли украинскую команду.

Однако, в УЕФА решили наказать украинскую команду за действия их фанатов в первой игре.

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Матч "Партизан" — "Александрия". Фото: "Александрия"

В УЕФА наказали за выкрики на трибунах

В УЕФА объявили решение оштрафовать "Александрию" на 20 тысяч евро за расистское поведение болельщиков во время первого матча (0:2). Делегаты организации услышали оскорбления в адрес сербов.

Известно, что в случае повторения инцидентов в течение двух лет клубу грозит закрытие трибун.

Отметим, что команда Кирилла Нестеренко завершила еврокубковый сезон, а "Партизан" в третьем раунде сыграет с "Хибернианом" из Шотландии 7 и 14 августа.

Напомним, экс-вратарь сборной Украины Георгий Бущан поразил фанатов "Аль-Шабаба".

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футбол УЕФА Лига Конференций Александрия ФК Партизан
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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