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Главная Спорт Фанаты Партизана необычно оскорбляли украинцев и кричали о России

Фанаты Партизана необычно оскорбляли украинцев и кричали о России

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 18:57
Скандал в матче Партизан — Александрия: сербы оскорбляли украинцев
Фанаты "Партизана" на матче с "Александрией". Фото: "Партизан"

В ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций "Александрия" в Белграде уступила местному "Партизану" со счетом 0:4. В первой игре украинцы проиграли — 0:2.

Враждебно к украинцам во время матча вели себя болельщики "Партизана", сообщил "Брутальный футбол" со ссылкой на Telegraf rs.

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Фанаты сербского клуба были активны весь матч, но в конце первого тайма один эпизод активизировал их еще больше. Украинский футболист толкнул соперника, что привело к стычке. Сербские ультрас начали скандировать на украинцев "Цыгане, цыгане", а также исполнили песню про "братушек" Сербии и России. Особенно фанаты выделили свою любовь к московскому ЦСКА.

Затем от них прозвучало английское "Fuck, fuck, NATO pact", что чаще используют их враги — болельщики "Црвены Звезды".

Отметим, что в первом матче украинских болельщиков обвинили в скандировании "Убей серба". Это связывают с тем, что "Партизан" и его фанаты поддерживают российскую агрессию против Украины.

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футбол болельщики Александрия ультрас ФК Партизан
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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