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Головна Спорт Фанати Партизану незвично ображали українців та кричали про Росію

Фанати Партизану незвично ображали українців та кричали про Росію

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2025 18:57
Скандал у матчі Партизан – Олександрія: серби ображали українців
Фанати "Партизану" на матчі з "Олександрією". Фото: "Партизан"

У матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій "Олександрія" в Белграді поступилася місцевому "Партизану" з рахунком 0:4. У першій грі українці програли — 0:2.

Вороже до українців під час матчу поводилися уболівальники "Партизану", повідомив "Брутальний футбол" з посиланням на Telegraf rs.

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Фанати сербського клубу були активні весь матч, але наприкінці першого тайму один епізод активізував їх ще більше. Український футболіст штовхнув суперника, що призвело до сутички. Сербські ультрас почали скандувати на українців "Цигани, цигани", а також виконали пісню про "братушек" Сербії та Росії. Особливо фанати виділили свою любов до московського ЦСКА.

Потім від них пролунало англійське "Fuck, fuck, NATO pact", що частіше використовують їх вороги — вболівальників "Црвени Звезди".

Зазначимо, що в першому матчі українських уболівальників звинуватили у скандуваннях "Убий серба". Це пов'язують з тим, що "Партизан" та його фанати підтримують російську агресію проти України.

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футбол вболівальники Олександрія ультрас ФК Партизан
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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