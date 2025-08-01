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Головна Спорт Тренер Олександрії розкритикував суддівство в єврокубках

Тренер Олександрії розкритикував суддівство в єврокубках

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2025 10:05
Нестеренко звинуватив суддю в розгромі Олександрії від Партизана
Головний тренер "Олександрії" Кирило Нестеренко (ліворуч) під час тренування. Фото: instagram.com/fcolexandriya/

Головний тренер "Олександрії" Кирило Нестеренко висловився після поразки від "Партизана" з рахунком 0:4 у матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій.

Загальний рахунок за сумою двох зустрічей — 0:6. За словами фахівця, ключовим моментом став спірний епізод за участю арбітра, повідомляє пресслужба клубу.

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Кирило Нестеренко розкритикував роботу суддівської бригади та зазначив, що саме їхнє рішення вплинуло на настрій команди та розвиток гри. Він підкреслив, що українська команда не отримала шансу на повноцінну боротьбу після неоднозначного вилучення, яке, на думку тренера, стало поворотним моментом.

Александрия
Момент матчу-відповіді з "Партизаном". Фото: instagram.com/fcolexandriya/

Що Нестеренко сказав про "Олександрію"

Також тренер наголосив на тому, як його команда поводилася після вилучення: продовжувала боротися, не зламалася психологічно та догравала матч із гідністю. Він подякував гравцям за самовіддачу і заявив, що в команди є стрижень.

Попри підсумковий рахунок, наставник висловив упевненість у майбутньому і підтримав своїх футболістів. Він зазначив, що гра дала важливий досвід, а моральний настрій залишається сильним.

"Ми не отримали те, на що заслуговували. Але я пишаюся командою і тим, як вона билася до кінця. Ця поразка не зламає нас, а зробить сильнішими. Ми на правильному шляху і продовжимо рухатися вперед", — заявив Нестеренко.

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спорт футбол Ліга Конференцій Олександрія Кирило Нестеренко
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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