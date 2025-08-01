Олександрія вилетіла з Ліги конференцій після поразки 0-6 від Партизана

Гравці "Партизана" після голу у ворота "Олександрії". Фото: "Партизан"

В другому кваліфікаційному раунді Ліги конференції "Олександрія" в Белграді зустрілася з місцевим "Партизаном". В першій грі український клуб програв з рахунком 0:2.

У Белграді їх розгромили в матчі з трьома видаленнями, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

"Олександрія" знову не реалізувала моменти

Український клуб інтенсивно почав гру та мав хороший момент у Безерри. Однак, на 10-й хвилині арбітр вилучив гравця "Олександрії" Беїратче за фол останньої надії проти Костича, що викликало питання, оскільки футболіст зіграв у м’яч.

Після вилучення захисника "Партизан" пробивав штрафний удар. Мілошевич зі стандарту влучив у правий кут воріт.

На 23-й хвилині Тріфунович асистував Мілошевичу після прострілу з правого флангу і рахунок став 2:0.

В кінці першого тайму Мілошевич оформив хет-трик, замкнувши подачу Угрешича.

Попри видалення "Олександрія" активно грала в атаці, мала моменти, але не могла забити. Потім на 58-й хвилині Ндіка отримав другу жовту за фол проти Тріфуновича, залишивши команду в меншості. Цікаво, що першої жовтої картки під час гри не показали.

На 60-й хвилині Стойкович із "Партизана" також був вилучений за другу жовту картку за фол проти Безерри.

"Партизан" знову забив на 63-й хвилині. Мілан Вукотич після прострілу Сека завершив розгром — 4:0.

"Партизан" — "Олександрія" — 4:0 Перший матч — 2:0

Голи: Й. Мілошевич, 13, 23, 45, Вукотич, 63

"Партизан": М. Мілошевич — Роганович, Джуржевич, Сімич, Стойкович — Драгоєвич (Янкович, 79), Угрешич, Карабельов (Вукотич, 46) — Б. Костич (Сек, 62), Й. Мілошевич (А. Костич, 61), Тріфунович.

"Олександрія": Шевченко — Скорко, Кампуш, Беїратче, Ндіка — Козак (Боль, 20), Шостак (Ухань, 74), Мишньов (Смирний, 56) — Безерра, Амарал (Кулаков, 46), Цара (Жота, 56).

Попередження: Тріфунович, Стойкович, Драгоєвич — Безерра, Ндіка, Скорко, Мишньов, Кулаков

Вилучення: Стойкович, 60 — Беїратче, 10, Ндіка, 58.

Нагадаємо, у плаванні француз побив рекорд, який тримався 14 років.

Стрибунка у висоту із Австралії Нікола Оліслагерс назвала причини зміни підготовки, що принесло декілька перемог над Ярославою Магучіх.

Відомий тренер із боксу, який працював з Майком Тайсоном, помер у США.

Італійська "Рома" хоче позбутися українця Артема Довбика через бажання тренерського штабу.