Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесСмакАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Полісся після ганьби в першій грі розгромило Санта-Колому в ЛК

Полісся після ганьби в першій грі розгромило Санта-Колому в ЛК

Ua ru
Дата публікації: 31 липня 2025 21:55
Полісся розгромило Санта-Колому та вийшло в третій раунд Ліги конференцій
Олександр Андрієвський забив один з м'ячів. Фото: "Полісся"

В Андоррі пройшов матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій "Полісся" проти "Санта-Коломи". У першій грі українці поступилися з рахунком 1:2.

В Андоррі підопічні Руслана Ротаня виграли з рахунком 4:1, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Ротань довів, що "Полісся" сильніше

"Полісся" з початком матчу активно пресингувало суперника і на четвертій хвилині забили. Олексій Гуцуляк відібрав м’яч на правому фланзі штрафного майданчика і віддав на Богдана Михайліченка, який пробив у ближню дев’ятку — 1:0.

Другий м’яч житомирці ніяк не могли забити, оскільки суперник добре розташував захисні порядки.

Після перерви андоррці знову дозволили себе пресингувати і "Полісся" забило вдруге. На 48-й хвилині Олександр Філіппов подвоїв перевагу після того, як Крушинський виграв верхову боротьбу, скинув на Олександра Назаренка, який віддав на Юсефі, а той зробив асист на Філіппова.

Радість була настільки великою, що вони через хвилину пропустили гол. На 49-й хвилині Моурело після комбінації Леона та Лопеса повернув команду в гру.

На 59-й хвилині Олександр Андрієвський добив відскок після власного удару та зробив рахунок 3:1.

Фінальну точку в матчі "Полісся" поставило на 77-й фвилині. Назаренко асистував Гайдучику, якому залишалось лише добігти до м’яча та не промазати в порожні ворота.

Перемога дозволила "Поліссю" вийти в третій кваліфікаційний раунд Ліги конференцій.

"Санта-Колома" — "Полісся" — 1:4 Перший матч — 2:1

Голи: Моурело, 49 — Михайліченко, 4, Філіппов, 48, Андрієвський, 59, Гайдучик, 77

"Санта-Колома": Руїс — Креспо, Сан-Ніколас (Росс, 79), Давід Родрігес Лопес (Агарбі, 79), Сістеро — Архона (Гальєго, 79), Пуерто (Лопес, 56), Ремолінс (Феррейра, 56) — Моурело, Леон, Родрігес.

"Полісся": Кудрик — Михайліченко, Чоботенко, Сарапій, Крушинський — Караман (Йосефі, 46), Бабенко (Гонсалвеш, 85), Андрієвський (Таллес, 67) — Гуцуляк (Мельниченко, 84), Філіппов (Гайдучик, 75), Назаренко.

Попередження: Ремолінс, Сан-Ніколас, Архона, Руїс — Караман, Андрієвський, Бабенко, Йосефі

Нагадаємо, у плаванні олімпійський чемпіон розгромив світовий рекорд, який тримався 14 років.

Стрибунка у висоту з Австралії Нікола Оліслагерс назвала причини для зміни підготовки до турнірів.

У США помер важко хворий фахівець, який тренував Віталія та Володимира Кличків.

Італійська "Рома" хоче позбутися українця Артема Довбика, на якого є потенційні покупці.

футбол Ліга Конференцій Руслан Ротань Полісся єврокубки
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації