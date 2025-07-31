Полісся розгромило Санта-Колому та вийшло в третій раунд Ліги конференцій

Олександр Андрієвський забив один з м'ячів. Фото: "Полісся"

В Андоррі пройшов матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій "Полісся" проти "Санта-Коломи". У першій грі українці поступилися з рахунком 1:2.

В Андоррі підопічні Руслана Ротаня виграли з рахунком 4:1, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Ротань довів, що "Полісся" сильніше

"Полісся" з початком матчу активно пресингувало суперника і на четвертій хвилині забили. Олексій Гуцуляк відібрав м’яч на правому фланзі штрафного майданчика і віддав на Богдана Михайліченка, який пробив у ближню дев’ятку — 1:0.

Другий м’яч житомирці ніяк не могли забити, оскільки суперник добре розташував захисні порядки.

Після перерви андоррці знову дозволили себе пресингувати і "Полісся" забило вдруге. На 48-й хвилині Олександр Філіппов подвоїв перевагу після того, як Крушинський виграв верхову боротьбу, скинув на Олександра Назаренка, який віддав на Юсефі, а той зробив асист на Філіппова.

Радість була настільки великою, що вони через хвилину пропустили гол. На 49-й хвилині Моурело після комбінації Леона та Лопеса повернув команду в гру.

На 59-й хвилині Олександр Андрієвський добив відскок після власного удару та зробив рахунок 3:1.

Фінальну точку в матчі "Полісся" поставило на 77-й фвилині. Назаренко асистував Гайдучику, якому залишалось лише добігти до м’яча та не промазати в порожні ворота.

Перемога дозволила "Поліссю" вийти в третій кваліфікаційний раунд Ліги конференцій.

"Санта-Колома" — "Полісся" — 1:4 Перший матч — 2:1

Голи: Моурело, 49 — Михайліченко, 4, Філіппов, 48, Андрієвський, 59, Гайдучик, 77



"Санта-Колома": Руїс — Креспо, Сан-Ніколас (Росс, 79), Давід Родрігес Лопес (Агарбі, 79), Сістеро — Архона (Гальєго, 79), Пуерто (Лопес, 56), Ремолінс (Феррейра, 56) — Моурело, Леон, Родрігес.



"Полісся": Кудрик — Михайліченко, Чоботенко, Сарапій, Крушинський — Караман (Йосефі, 46), Бабенко (Гонсалвеш, 85), Андрієвський (Таллес, 67) — Гуцуляк (Мельниченко, 84), Філіппов (Гайдучик, 75), Назаренко.



Попередження: Ремолінс, Сан-Ніколас, Архона, Руїс — Караман, Андрієвський, Бабенко, Йосефі

Нагадаємо, у плаванні олімпійський чемпіон розгромив світовий рекорд, який тримався 14 років.

Стрибунка у висоту з Австралії Нікола Оліслагерс назвала причини для зміни підготовки до турнірів.

У США помер важко хворий фахівець, який тренував Віталія та Володимира Кличків.

Італійська "Рома" хоче позбутися українця Артема Довбика, на якого є потенційні покупці.