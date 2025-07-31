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Главная Спорт Полесье после позора в первой игре разгромило Санта-Колому в ЛК

Полесье после позора в первой игре разгромило Санта-Колому в ЛК

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2025 21:55
Полесье разгромило Санта-Колому и вышло в третий раунд Лиги конференций
Александр Андриевский забил один из мячей. Фото: "Полесье"

В Андорре прошел ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций "Полесье" против "Санта-Коломы". В первой игре украинцы уступили со счетом 1:2.

В Андорре подопечные Руслана Ротаня выиграли со счетом 4:1, сообщил портал Новини.LIVE.

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"Полесье" с началом матча активно прессинговало соперника и на четвертой минуте забили. Алексей Гуцуляк отобрал мяч на правом фланге штрафной площадки и отдал на Богдана Михайличенко, который пробил в ближнюю девятку — 1:0.

Второй мяч житомирцы никак не могли забить, поскольку соперник хорошо расположил защитные порядки.

После перерыва андоррцы снова позволили себя прессинговать и "Полесье" забило во второй раз. На 48-й минуте Александр Филиппов удвоил преимущество после того, как Крушинский выиграл верховую борьбу, сбросил на Александра Назаренко, который отдал на Юсефи, а тот сделал ассист на Филиппова.

Радость была настолько большой, что они через минуту пропустили гол. На 49-й минуте Моурело после комбинации Леона и Лопеса вернул команду в игру.

На 59-й минуте Александр Андриевский добил отскок после собственного удара и сделал счет 3:1.

Финальную точку в матче "Полесье" поставило на 77-й фвилине. Назаренко ассистировал Гайдучику, которому оставалось только добежать до мяча и не промазать в пустые ворота.

Победа позволила "Полесью" выйти в третий квалификационный раунд Лиги конференций.

"Санта-Колома" — "Полесье" — 1:4 Первый матч — 2:1

Голы: Моурело, 49 — Михайличенко, 4, Филиппов, 48, Андриевский, 59, Гайдучик, 77

"Санта-Колома":Руис — Креспо, Сан-Николас (Росс, 79), Давид Родригес Лопес (Агарби, 79), Систеро — Архона (Гальего, 79), Пуэрто (Лопес, 56), Ремолинс (Феррейра, 56) — Моурело, Леон, Родригес.

"Полесье": Кудрик — Михайличенко, Чоботенко, Сарапий, Крушинский — Караман (Йосефи, 46), Бабенко (Гонсалвеш, 85), Андриевский (Таллес, 67) — Гуцуляк (Мельниченко, 84), Филиппов (Гайдучик, 75), Назаренко.

Предупреждения: Ремолинс, Сан-Николас, Архона, Руис — Караман, Андриевский, Бабенко, Йосефи

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футбол Лига Конференций Руслан Ротань Полесье еврокубки
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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