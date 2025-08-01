Александрия вылетела из Лиги конференций после поражения 0-6 от Партизана

Игроки "Партизана" после гола в ворота "Александрии". Фото: "Партизан"

Во втором квалификационном раунде Лиги конференции "Александрия" в Белграде встретилась с местным "Партизаном". В первой игре украинский клуб проиграл со счетом 0:2.

В Белграде их разгромили в матче с тремя удалениями, сообщил портал Новини.LIVE.

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"Александрия" снова не реализовала моменты

Украинский клуб интенсивно начал игру и имел хороший момент у Безерры. Однако, на 10-й минуте арбитр удалил игрока "Александрии" Беиратче за фол последней надежды против Костича, что вызвало вопросы, поскольку футболист сыграл в мяч.

После удаления защитника "Партизан" пробивал штрафной удар. Милошевич со стандарта попал в правый угол ворот.

На 23-й минуте Трифунович ассистировал Милошевичу после прострела с правого фланга и счет стал 2:0.

В конце первого тайма Милошевич оформил хет-трик, замкнув подачу Угрешича.

Несмотря на удаление "Александрия" активно играла в атаке, имела моменты, но не могла забить. Затем на 58-й минуте Ндика получил вторую желтую за фол против Трифуновича, оставив команду в меньшинстве. Интересно, что первой желтой карточки во время игры не показали.

На 60-й минуте Стойкович из "Партизана" также был удален за вторую желтую карточку за фол против Безерры.

"Партизан" снова забил на 63-й минуте. Милан Вукотич после прострела Сека завершил разгром — 4:0.

"Партизан" — "Александрия" — 4:0 Первый матч — 2:0

Голы: Й. Милошевич, 13, 23, 45, Вукотич, 63

"Партизан": М. Милошевич — Роганович, Джуржевич, Симич, Стойкович — Драгоевич (Янкович, 79), Угрешич, Карабелев (Вукотич, 46) — Б. Костич (Сек, 62), Й. Милошевич (А. Костич, 61), Трифунович.

"Александрия": Шевченко — Скорко, Кампуш, Беиратче, Ндика — Козак (Боль, 20), Шостак (Ухань, 74), Мишнев (Смирный, 56) — Безерра, Амарал (Кулаков, 46), Цара (Жота, 56).

Предупреждения: Трифунович, Стойкович, Драгоевич — Безерра, Ндика, Скорко, Мишнев, Кулаков

Удаления: Стойкович, 60 — Беиратче, 10, Ндика, 58.

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