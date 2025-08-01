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Главная Спорт Тренер Александрии раскритиковал судейство в еврокубках

Тренер Александрии раскритиковал судейство в еврокубках

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 10:05
Нестеренко обвинил судью в разгроме Александрии от Партизана
Главный тренер "Александрии" Кирилл Нестеренко (слева) во время тренировки. Фото: instagram.com/fcolexandriya/

Главный тренер "Александрии" Кирилл Нестеренко высказался после поражения от "Партизана" со счетом 0:4 в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций.

Общий счет по сумме двух встреч — 0:6. По словам специалиста, ключевым моментом стал спорный эпизод с участием арбитра, сообщает пресс-служба клуба.

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Кирилл Нестеренко раскритиковал работу судейской бригады и отметил, что именно их решение повлияло на настроение команды и развитие игры. Он подчеркнул, что украинская команда не получила шанса на полноценную борьбу после неоднозначного удаления, которое, по мнению тренера, стало поворотным моментом. 

Александрия
Момент ответного матча с "Партизаном". Фото: instagram.com/fcolexandriya/

Что Нестеренко сказал об "Александрии"

Также тренер акцентировал внимание на том, как его команда вела себя после удаления: продолжала бороться, не сломалась психологически и доигрывала матч с достоинством. Он поблагодарил игроков за самоотдачу и заявил, что у команды есть стержень.

Невзирая на итоговый счет, наставник выразил уверенность в будущем и поддержал своих футболистов. Он отметил, что игра дала важный опыт, а моральный настрой остается сильным.

"Мы не получили то, что заслуживали. Но я горжусь командой и тем, как она сражалась до конца. Это поражение не сломает нас, а сделает сильнее. Мы на правильном пути и продолжим двигаться вперед", — заявил Нестеренко. 

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спорт футбол Лига Конференций Александрия Кирилл Нестеренко
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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