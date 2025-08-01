Нестеренко обвинил судью в разгроме Александрии от Партизана

Тренер Александрии раскритиковал судейство в еврокубках
Главный тренер "Александрии" Кирилл Нестеренко высказался после поражения от "Партизана" со счетом 0:4 в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций.
Общий счет по сумме двух встреч — 0:6. По словам специалиста, ключевым моментом стал спорный эпизод с участием арбитра, сообщает пресс-служба клуба.
Кирилл Нестеренко раскритиковал работу судейской бригады и отметил, что именно их решение повлияло на настроение команды и развитие игры. Он подчеркнул, что украинская команда не получила шанса на полноценную борьбу после неоднозначного удаления, которое, по мнению тренера, стало поворотным моментом.
Что Нестеренко сказал об "Александрии"
Также тренер акцентировал внимание на том, как его команда вела себя после удаления: продолжала бороться, не сломалась психологически и доигрывала матч с достоинством. Он поблагодарил игроков за самоотдачу и заявил, что у команды есть стержень.
Невзирая на итоговый счет, наставник выразил уверенность в будущем и поддержал своих футболистов. Он отметил, что игра дала важный опыт, а моральный настрой остается сильным.
"Мы не получили то, что заслуживали. Но я горжусь командой и тем, как она сражалась до конца. Это поражение не сломает нас, а сделает сильнее. Мы на правильном пути и продолжим двигаться вперед", — заявил Нестеренко.
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