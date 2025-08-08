Черноморец и Металлист 1925 не получают выплаты от УЕФА — причина

Президент УЕФА Александер Чеферин (слева) и Принц Уильям. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перечислил более 10 млн евро "солидарных" выплат российским футбольным клубам. Это произошло несмотря на их запрет от участия в международных турнирах.

Речь идет о выплатах в течение трех последних лет, сообщает The Guardian.

Реклама

Читайте также:

Результатом распределения доходов от европейских соревнований стали выплаты клубам, среди которых оказались и представители России. Они получили 10,8 млн евро несмотря на запрет участвовать в официальных турнирах под эгидой Федерации.

Чеферин награждает участниц финала женского Евро-2025. Фото: Reuters/Denis Balibouse

Украинским клубам не платят

В то же время представители УПЛ и других украинских лиг выплаты не получают. Речь идет о таких командах, как "Черноморец" и "Реал Фарма" (Одесса), "Металлург" (Запорожье), "Феникс‑Мариуполь" и "Металлист 1925" (Харьков). Причиной назвали "абсолютно непонятные требования банка в Швейцарии", якобы из-за географического положения клубов в "зоне боевых действий".

Руководства украинских команд выразило возмущение ситуацией. Они подчеркнули, что отказ нарушает принцип справедливости: вся Украина подвергается последствиям агрессии, а не только прифронтовые регионы, и рассчитывали на поддержку в условиях войны.

УЕФА пока не дал официального ответа или пояснений по сложившемуся казусу. Эта история вызывает возмущение и ставит под вопрос логику распределения средств между странами-членами, пострадавшими от военных действий.

Напомним, легкоатлетка Ярослава Магучих готовится к реваншу после неудач в нынешнем сезоне.

Лидера одной из команд украинской Премьер-лиги задержали сотрудники ТЦК.

Чемпиону Александру Усику не оставили выбора, с кем провести следующий боксерский поединок.