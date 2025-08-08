Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт УЕФА платит российским клубам, но отказывает украинским

УЕФА платит российским клубам, но отказывает украинским

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 11:42
Черноморец и Металлист 1925 не получают выплаты от УЕФА — причина
Президент УЕФА Александер Чеферин (слева) и Принц Уильям. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перечислил более 10 млн евро "солидарных" выплат российским футбольным клубам. Это произошло несмотря на их запрет от участия в международных турнирах.

Речь идет о выплатах в течение трех последних лет, сообщает The Guardian.

Реклама
Читайте также:

Результатом распределения доходов от европейских соревнований стали выплаты клубам, среди которых оказались и представители России. Они получили 10,8 млн евро несмотря на запрет участвовать в официальных турнирах под эгидой Федерации. 

Александер Чеферин
Чеферин награждает участниц финала женского Евро-2025. Фото: Reuters/Denis Balibouse

Украинским клубам не платят

В то же время представители УПЛ и других украинских лиг выплаты не получают. Речь идет о таких командах, как "Черноморец" и "Реал Фарма" (Одесса), "Металлург" (Запорожье), "Феникс‑Мариуполь" и "Металлист 1925" (Харьков). Причиной назвали "абсолютно непонятные требования банка в Швейцарии", якобы из-за географического положения клубов в "зоне боевых действий".

Руководства украинских команд выразило возмущение ситуацией. Они подчеркнули, что отказ нарушает принцип справедливости: вся Украина подвергается последствиям агрессии, а не только прифронтовые регионы, и рассчитывали на поддержку в условиях войны.

УЕФА пока не дал официального ответа или пояснений по сложившемуся казусу. Эта история вызывает возмущение и ставит под вопрос логику распределения средств между странами-членами, пострадавшими от военных действий.

Напомним, легкоатлетка Ярослава Магучих готовится к реваншу после неудач в нынешнем сезоне. 

Лидера одной из команд украинской Премьер-лиги задержали сотрудники ТЦК

Чемпиону Александру Усику не оставили выбора, с кем провести следующий боксерский поединок. 

спорт УЕФА Александр Чеферин УПЛ война в Украине
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации