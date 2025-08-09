Легенда в занепаді — кадри нинішнього стадіону Метеор у Дніпрі

Стадіон "Метеор" понад 10 років тому. Фото: Wikipedia

У мережі з'явилися кадри нинішнього стану стадіону "Метеор" у Дніпрі. Це арена, яка колись приймала матчі найвищого рівня.

Знаменитий у минулому стадіон поступово приходить у повне запустіння, що видно на кадрах, які бачив у TikTok.

На цьому полі футбольний клуб "Дніпро" провів 27 зустрічей у турнірах УЄФА, зокрема чвертьфінал Кубка чемпіонів сезону 1989/90 проти югославської "Црвени Звезди".

Нинішній вигляд арени. Фото: Telegram

Історія "Метеора" в Дніпрі

У 80-90-х "Метеор" був однією з візитних карток міста. Тут "Дніпро" завойовував медалі чемпіонатів СРСР і України, а в жовтні 2005-го збірна України зіграла з Албанією у відборі на чемпіонат світу (2:2). Трибуни арени приймали "Марсель", "Бенфіку", "Фіорентину" та інших європейських грандів.

Після переїзду "Дніпра" на нову арену наприкінці 2000-х "Метеор" став домашнім стадіоном для дубля команди, а також тимчасовим майданчиком для "Маріуполя", кам'янської "Сталі" та ВПК-Агро. Остання серйозна реконструкція тут проходила ще 2001 року.

Стадіон було відкрито 1966 року, і тривалий час він вважався головним футбольним об'єктом міста. Його місткість перевищувала 24 тисячі глядачів, а атмосфера на матчах "Дніпра" була однією з найяскравіших у СРСР та Україні. Сьогодні ж арена поступово занепадає, а крісла та інфраструктура нагадують про минулі часи.

Скоро в Дніпрі з'явиться новий клуб — "Дніпро 1918", але грати він буде на інших аренах. Це означає, що без масштабної реконструкції "Метеор" ризикує залишитися лише пам'ятником минулої футбольної епохи.

