Легенда в упадке — кадры нынешнего стадиона Метеор в Днепре

Стадион "Метеор" больше 10 лет назад. Фото: Wikipedia

В сети появились кадры нынешнего состояния стадиона "Метеор" в Днепре. Это арена, которая некогда принимала матчи самого высокого уровня.

Знаменитый в прошлом стадион постепенно приходит в полное запустение, что видно на кадрах видел в TikTok.

На этом поле футбольный клуб "Днепр" провел 27 встреч в турнирах УЕФА, в том числе четвертьфинал Кубка чемпионов сезона 1989/90 против югославской "Црвены Звезды".

Нынешний вид арены. Фото: Telegram

История "Метеора" в Днепре

В 80–90-х "Метеор" был одной из визитных карточек города. Здесь "Днепр" завоевывал медали чемпионатов СССР и Украины, а в октябре 2005-го сборная Украины сыграла с Албанией в отборе на чемпионат мира (2:2). Трибуны арены принимали "Марсель", "Бенфику", "Фиорентину" и других европейских грандов.

После переезда "Днепра" на новую арену в конце 2000-х "Метеор" стал домашним стадионом для дубля команды, а также временной площадкой для "Мариуполя", каменской "Стали" и ВПК-Агро. Последняя серьезная реконструкция здесь проходила еще в 2001 году.

Стадион был открыт в 1966 году и долгое время считался главным футбольным объектом города. Его вместимость превышала 24 тысячи зрителей, а атмосфера на матчах "Днепра" была одной из самых ярких в СССР и Украине. Сегодня же арена постепенно приходит в упадок, а кресла и инфраструктура напоминают о минувших временах.

Скоро в Днепре появится новый клуб — "Днепр 1918", но играть он будет на других аренах. Это значит, что без масштабной реконструкции "Метеор" рискует остаться лишь памятником ушедшей футбольной эпохи.

