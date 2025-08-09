Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Как выглядит сейчас стадион Метеор, на котором играл Днепр

Как выглядит сейчас стадион Метеор, на котором играл Днепр

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2025 13:12
Легенда в упадке — кадры нынешнего стадиона Метеор в Днепре
Стадион "Метеор" больше 10 лет назад. Фото: Wikipedia

В сети появились кадры нынешнего состояния стадиона "Метеор" в Днепре. Это арена, которая некогда принимала матчи самого высокого уровня.

Знаменитый в прошлом стадион постепенно приходит в полное запустение, что видно на кадрах видел в TikTok.

Реклама
Читайте также:

На этом поле футбольный клуб "Днепр" провел 27 встреч в турнирах УЕФА, в том числе четвертьфинал Кубка чемпионов сезона 1989/90 против югославской "Црвены Звезды". 

Метеор
Нынешний вид арены. Фото: Telegram

История "Метеора" в Днепре

В 80–90-х "Метеор" был одной из визитных карточек города. Здесь "Днепр" завоевывал медали чемпионатов СССР и Украины, а в октябре 2005-го сборная Украины сыграла с Албанией в отборе на чемпионат мира (2:2). Трибуны арены принимали "Марсель", "Бенфику", "Фиорентину" и других европейских грандов.

После переезда "Днепра" на новую арену в конце 2000-х "Метеор" стал домашним стадионом для дубля команды, а также временной площадкой для "Мариуполя", каменской "Стали" и ВПК-Агро. Последняя серьезная реконструкция здесь проходила еще в 2001 году.

Стадион был открыт в 1966 году и долгое время считался главным футбольным объектом города. Его вместимость превышала 24 тысячи зрителей, а атмосфера на матчах "Днепра" была одной из самых ярких в СССР и Украине. Сегодня же арена постепенно приходит в упадок, а кресла и инфраструктура напоминают о минувших временах.

Скоро в Днепре появится новый клуб — "Днепр 1918", но играть он будет на других аренах. Это значит, что без масштабной реконструкции "Метеор" рискует остаться лишь памятником ушедшей футбольной эпохи.

Напомним, олимпийская чемпионка Ярослава Магучих готовится к реваншу после неудач в нынешнем сезоне. 

Александру Усику придется вернуться на ринг уже осенью 2025 года, ему назначили нового соперника. 

Еще один известный боксер, с которым украинец встретится на ринге, скоро получит один из рекордных гонораров в истории. 

спорт футбол Днепр Днепропетровская область стадионы
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации