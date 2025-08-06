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Главная Спорт Ахметов объяснил, каким будет новый клуб Днепр 1918

Ахметов объяснил, каким будет новый клуб Днепр 1918

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 13:11
Ахметов прокомментировал создание клуба Днепр 1918
Стадион "Днепр Арена". Фото: Instagram

Владелец клуба "Днепр 1918" Антон Ахметов выступил с заявлением о будущем команды. По его словам, проект не является временным и не связан юридически ни с ФК "Днепр", ни с "Днепром-1".

Руководитель подчеркнул, что это самостоятельный путь с собственным бюджетом и философией, сообщает Sport.ua

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Антон Ахметов также акцентировал внимание на принципиальной независимости проекта. Клуб не претендует на наследие прежних команд, а заявляет о желании построить новую футбольную историю в городе. Это, по словам владельца, вопрос не амбиций, а долгосрочной идентичности и любви к Днепру. 

Антон Ахметов
Антон Ахметов. Кадр из видео

Отдельно он прокомментировал вопрос возможных долгов и юридических рисков. Несмотря на осведомленность о финансовом наследии предыдущих проектов, команда готова к возможным последствиям. При этом вектор развития "Днепра 1918" останется самостоятельным и ориентированным на сообщество.

Что сказал Антон Ахметов

Предприниматель заявил, что не собирается повторять чужие ошибки и строит структуру, которая не исчезнет через пару лет. В его словах прозвучал четкий посыл: проект рассчитан на поколения и основан на доверии к людям и городу.

"Мы не повторяем историю чьего-то клуба – мы создаем новую. Это новый клуб в Днепре. И он не на год или десятилетие – это о поколениях", — сказал Ахметов. 

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спорт футбол Днепр Днепр 1918 Антон Ахметов
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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