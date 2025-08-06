Ахметов прокомментировал создание клуба Днепр 1918

Стадион "Днепр Арена". Фото: Instagram

Владелец клуба "Днепр 1918" Антон Ахметов выступил с заявлением о будущем команды. По его словам, проект не является временным и не связан юридически ни с ФК "Днепр", ни с "Днепром-1".

Руководитель подчеркнул, что это самостоятельный путь с собственным бюджетом и философией, сообщает Sport.ua.

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Антон Ахметов также акцентировал внимание на принципиальной независимости проекта. Клуб не претендует на наследие прежних команд, а заявляет о желании построить новую футбольную историю в городе. Это, по словам владельца, вопрос не амбиций, а долгосрочной идентичности и любви к Днепру.

Антон Ахметов. Кадр из видео

Отдельно он прокомментировал вопрос возможных долгов и юридических рисков. Несмотря на осведомленность о финансовом наследии предыдущих проектов, команда готова к возможным последствиям. При этом вектор развития "Днепра 1918" останется самостоятельным и ориентированным на сообщество.

Что сказал Антон Ахметов

Предприниматель заявил, что не собирается повторять чужие ошибки и строит структуру, которая не исчезнет через пару лет. В его словах прозвучал четкий посыл: проект рассчитан на поколения и основан на доверии к людям и городу.

"Мы не повторяем историю чьего-то клуба – мы создаем новую. Это новый клуб в Днепре. И он не на год или десятилетие – это о поколениях", — сказал Ахметов.

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