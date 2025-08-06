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Головна Спорт Ахметов пояснив, яким буде новий клуб Дніпро 1918

Ахметов пояснив, яким буде новий клуб Дніпро 1918

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 13:11
Ахметов прокоментував створення клубу Дніпро 1918
Стадіон "Дніпро Арена". Фото: Instagram

Власник клубу "Дніпро 1918" Антон Ахметов виступив із заявою про майбутнє команди. За його словами, проєкт не є тимчасовим і не пов'язаний юридично ні з ФК "Дніпро", ні з "Дніпром-1".

Керівник підкреслив, що це самостійний шлях із власним бюджетом та філософією, повідомляє Sport.ua.

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Антон Ахметов також акцентував на принциповій незалежності проєкту. Клуб не претендує на спадщину колишніх команд, а заявляє про бажання побудувати нову футбольну історію в місті. Це, за словами власника, питання не амбіцій, а довгострокової ідентичності та любові до Дніпра.

Антон Ахметов
Антон Ахметов. Кадр із відео

Окремо він прокоментував питання можливих боргів та юридичних ризиків. Попри обізнаність про фінансову спадщину попередніх проєктів, команда готова до можливих наслідків. При цьому вектор розвитку "Дніпра 1918" залишиться самостійним та орієнтованим на спільноту.

Що сказав Антон Ахметов

Підприємець заявив, що не збирається повторювати чужі помилки та будує структуру, яка не зникне за кілька років. У його словах пролунав чіткий посил: проєкт розрахований на покоління і заснований на довірі до людей та міста.

"Ми не повторюємо історію чийогось клубу - ми створюємо нову. Це новий клуб у Дніпрі. І він не на рік чи десятиліття - це про покоління", — сказав Ахметов.

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спорт футбол Дніпро Дніро 1918 Антон Ахметов
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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