Ребров удивил словами о трансфере Забарного в ПСЖ

Илья Забарный после игры за "Борнмут". Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров ответил на вопрос о переходе защитника "Борнмута" Ильи Забарного в "ПСЖ". Украинец подпишет контракт на пять лет, а сумма сделки составит 67 млн евро.

Для Украины этот трансфер имеет особое значение, заявил Ребров в интервью FootballHub.

Опытный специалист напомним, что речь идет о футболисте национальной команды, который будет играть за действующего победителя Лиги чемпионов. Сергей Ребров отметил, что новый клуб Забарного существенно отличается по уровню и амбициям от "Борнмута".

Ребров предостерег Забарного

Тренер также обратил внимание на разницу в требованиях к защитникам в Англии и Франции. По его мнению, "ПСЖ" традиционно доминирует в чемпионате, и у игроков обороны здесь меньше работы, чем в клубах АПЛ. При этом Ребров уверен, что переход даст Забарному возможность конкурировать с сильнейшими командами Европы.

Сергей Ребров отвечает на вопросы. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Он подчеркнул, что такой шаг станет серьезным вызовом и откроет новые перспективы для игрока на международной арене. Наставник убежден, что Забарный сможет адаптироваться и раскрыть свой потенциал в новой команде.

"Я очень рад. Во-первых, для Украины — это очень большое событие. Футболист национальной сборной может играть за команду, которая в этом году выиграла Лигу чемпионов. Это команда, где может осуществиться его мечта, где он может конкурировать с топ-командами Европы и, наверное, конкурировать и пытаться выиграть Лигу чемпионов", — сказал Ребров.

