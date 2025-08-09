Видео
Главная Спорт Ребров рассказал, что ждет Забарного во Франции

Ребров рассказал, что ждет Забарного во Франции

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2025 14:23
Ребров удивил словами о трансфере Забарного в ПСЖ
Илья Забарный после игры за "Борнмут". Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров ответил на вопрос о переходе защитника "Борнмута" Ильи Забарного в "ПСЖ". Украинец подпишет контракт на пять лет, а сумма сделки составит 67 млн евро.

Для Украины этот трансфер имеет особое значение, заявил Ребров в интервью FootballHub.

Читайте также:

Опытный специалист напомним, что речь идет о футболисте национальной команды, который будет играть за действующего победителя Лиги чемпионов. Сергей Ребров отметил, что новый клуб Забарного существенно отличается по уровню и амбициям от "Борнмута". 

Ребров предостерег Забарного

Тренер также обратил внимание на разницу в требованиях к защитникам в Англии и Франции. По его мнению, "ПСЖ" традиционно доминирует в чемпионате, и у игроков обороны здесь меньше работы, чем в клубах АПЛ. При этом Ребров уверен, что переход даст Забарному возможность конкурировать с сильнейшими командами Европы. 

Сергей Ребров
Сергей Ребров отвечает на вопросы. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Он подчеркнул, что такой шаг станет серьезным вызовом и откроет новые перспективы для игрока на международной арене. Наставник убежден, что Забарный сможет адаптироваться и раскрыть свой потенциал в новой команде.

"Я очень рад. Во-первых, для Украины — это очень большое событие. Футболист национальной сборной может играть за команду, которая в этом году выиграла Лигу чемпионов. Это команда, где может осуществиться его мечта, где он может конкурировать с топ-командами Европы и, наверное, конкурировать и пытаться выиграть Лигу чемпионов", — сказал Ребров. 

Напомним, олимпийская чемпионка Ярослава Магучих сделала работу над ошибками перед новым этапом Бриллиантовой лиги. 

Будущий соперник Александра Усика получит большие деньги за поединок против еще одного боксера. 

Украинскому чемпиону уже назначили новый поединок, он состоится в середине осени 2025 года. 

В сети появились кадры разрухи на известном стадионе в Днепре, который принимал международные соревнования. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу ПСЖ Сергей Ребров Илья Забарный
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
