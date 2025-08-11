Видео
Главная Спорт Жена украинского футболиста из Польши поразила своей фигурой

Жена украинского футболиста из Польши поразила своей фигурой

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 08:21
Красавица-жена Владислава Кочергина покоряет Instagram стильными фото
Карина Кочергина. Фото: instagram.com/kkkarina_13

Украинский футболист Владислав Кочергин в прошлом сезоне получил ужасную травму и теперь может пропустить большую часть следующего сезона. Однако, во время реабилитации футболист может провести больше времени с семьей.

Жена Владислава Карина Кочергина оказалась красавицей и может порадовать любимого, сообщил портал Новини.LIVE.

Жена футболиста очень популярна и сейчас у нее в Instagram 84,5 тысяч фолловеров.

У Кочергина дома живет красотка

Жена полузащитника польского "Ракува" постоянно вызывает восторг в соцсетях, поскольку она любит красивые фото. Последние публикации девушка делала из Греции и у нее получились снимки, где удалось показать стройную фигуру и хороший вкус.

Карина Кочергина
Карина Кочергина. Фото: instagram.com/kkkarina_13
Карина Кочергина
Карина Кочергина Карина Кочергина. Фото: instagram.com/kkkarina_13

Карина давно известна болельщикам благодаря ярким фотографиям из путешествий, где она делится моментами семейной жизни и отдыха. Ее Instagram регулярно пополняется стильными образами, которые привлекают внимание. Благодаря этому ей удалось собрать почти 85 тысяч фолловеров.

Карина Кочергина
Карина Кочергина. Фото: instagram.com/kkkarina_13
Карина Кочергина
Карина Кочергина Карина Кочергина. Фото: instagram.com/kkkarina_13

Напомним, тренера клуба УПЛ обвинили в распространении российских нарративов.

Илья Забарный может зарабатывать в "ПСЖ" 8 млн евро в год.

Относительно трансфера Забарного свое мнение высказал главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.

Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
