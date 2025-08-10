Тренера Колоса обвинили в распространении российского нарратива и оскорблениях

Тренера клуба УПЛ поймали на публикации российского нарратива
В украинском футболе назревает еще один скандал. На этот раз он связан с российскими нарративами одного из тренеров в системе коваливского "Колоса".
Заметил и сообщил о проблемах в "Колосе" Telegram-канал "Бий-Бижи".
В "Колосе" тренер позволил себе неприемлемые высказывания об украинцах
По информации источника, тренер детско-юношеской футбольной школы ковалевского "Колоса" Андрей Яковец делал неприемлемые высказывания в социальной сети Threads.
Авторы публикации обнародовали скриншоты с его комментариями, где он называл украинцев "кастрюлями", что является российским нарративом со времен Евромайдана.
В соцсетях Яковец заявлял о желании посетить концерты российского рэпера Моргенштерна и белорусского певца Макса Коржа. Он также поддерживал того, кому это удалось.
В профиле Яковца в запрещенной в Украине социальной сети "ВКонтакте" обнаружено активное взаимодействие с пабликом "Футбол Крыма".
Судя по фото, тренер также поддерживает или поддерживал контакты с футболистом Максимом Дегтяревым, который принял российское гражданство. Он публиковал совместные фото.
Авторы публикации сейчас ждут реакции от "Колоса" и Службы безопасности Украины.
Напомним, ранее мы сообщали об измене Дегтярева, который стал россиянином.
Россияне очень негативно отреагировали на трансфер Ильи Забарного в "ПСЖ".
Читайте Новини.LIVE!