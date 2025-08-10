Тренера Колоса обвинили в распространении российского нарратива и оскорблениях

Андрей Яковец. Фото: instagram.com/andrey_yakovets

В украинском футболе назревает еще один скандал. На этот раз он связан с российскими нарративами одного из тренеров в системе коваливского "Колоса".

Заметил и сообщил о проблемах в "Колосе" Telegram-канал "Бий-Бижи".

В "Колосе" тренер позволил себе неприемлемые высказывания об украинцах

По информации источника, тренер детско-юношеской футбольной школы ковалевского "Колоса" Андрей Яковец делал неприемлемые высказывания в социальной сети Threads.

Страница Яковца. Фото: скриншот паблика "Бий-Бижи"

Авторы публикации обнародовали скриншоты с его комментариями, где он называл украинцев "кастрюлями", что является российским нарративом со времен Евромайдана.

В соцсетях Яковец заявлял о желании посетить концерты российского рэпера Моргенштерна и белорусского певца Макса Коржа. Он также поддерживал того, кому это удалось.

Яковец вспоминает о российском нарративе. Фото: скриншот паблика "Бий-Бижи"

Яковец хочет пойти на концерт россиян. Фото: скриншот паблика "Бий-Бижи"

В профиле Яковца в запрещенной в Украине социальной сети "ВКонтакте" обнаружено активное взаимодействие с пабликом "Футбол Крыма".

Судя по фото, тренер также поддерживает или поддерживал контакты с футболистом Максимом Дегтяревым, который принял российское гражданство. Он публиковал совместные фото.

Яковец подписан на Дегтярева. Фото: скриншот паблика "Бий-Бижи"

Фото с Дегтяревым Фото: скриншот паблика "Бий-Бижи"

Авторы публикации сейчас ждут реакции от "Колоса" и Службы безопасности Украины.

Напомним, ранее мы сообщали об измене Дегтярева, который стал россиянином.

Россияне очень негативно отреагировали на трансфер Ильи Забарного в "ПСЖ".