Главная Спорт Желчь полилась — реакция россиян на переход Забарного в ПСЖ

Желчь полилась — реакция россиян на переход Забарного в ПСЖ

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2025 12:50
Россияне обрушились с критикой на трансфер Ильи Забарного в ПСЖ — их реакция
Илья Забарный. Фото: instagram.com/illiazabarnyi

Трансфер украинского центрального защитника Ильи Забарного из "Борнмута" в "ПСЖ" многие инсайдеры называют свершившимся фактом. Даже, ожидается, что о трансфере объявят 11 августа.

Активно на трансфер отреагировали российские фанаты, которые уже возненавидели Забарного из-за его требования избавиться от голкипера Матвея Сафонова. Абсолютное большинство реакций россиян было негативным, сообщил портал Новини.LIVE.

Илья Забарный
Илья Забарный
Илья Забарный. Фото: instagram.com/illiazabarnyi

Реакции россиян на трансфер Забарного

zoxan1944: "Опять мутные схемы с распределением денежных средств. Это политический трансфер. С какой стати кривоногие игроки сборной, которая постоянно пролетает мимо ЧМ, стали такими ценными".

blackkwasss: "Уровень Зинченко. Только того бесплатно никто не берет, а за этого платят какие-то нереальные деньги".

jack11217: "Величайший футболист современности, без которого ПСЖ проигрывает всем и везде! Спаситель с кастрюлей на голове! Мастер словесного поноса высочайшей пробы! Забарный, как же так, где ты был — тебя Мотя с Хвичей заждались".

saligov: "Как же их все в Европе жалеют, что они такие бедные и несчастные, и покупают никаких футболистов еще и за такие деньги. Мудрик, Зинченко, Лунев — никакие, но зато в топовых клубах и с большими трансферами, и этот, мне кажется, тоже будет запасным лавочником".

Juve1986Pro: "Такое дерьмо**но и за такие деньги. Жесть".

Rugy: "Почему не в окопе?"

Dmitry Orlov: "Эксперты, чем так хорош Забарный, что во всей Франции не найти игрока стоимостью до 60 миллионов, который играет не хуже него?"

fussballer: "ПСЖ — позор французского футбола!"

Камбоджа Иванов: "На словах планировал защищать Покровск и Мирноград, а на самом деле защищает свой кошелек и Париж".

Напомним, в "ПСЖ" начали процесс выдворения Сафонова из клуба — сейчас претендентов на игрока очень мало.

Также стали известны детали трансфера Забарного в "ПСЖ".

футбол россияне ПСЖ Илья Забарный Борнмут
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
