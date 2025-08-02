ПСЖ ради Забарного активно пытается избавиться от Сафонова

Матвей Сафонов. Фото: instagram.com/motya_39

Парижский "ПСЖ" почти договорился о трансфере украинского центрального защитника Илью Забарного из "Борнмута". Одним из условий трансфера будет то, чтобы клуб избавился от российского вратаря Матвея Сафонова.

В "ПСЖ" начали работать над тем, что Сафонов покинул команду, сообщил портал ParisTeam.

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Матвей Сафонов. Фото: instagram.com/motya_39

Сафонов должен уйти, чтобы пришел Забарный

По информации источников, "ПСЖ" предложил 26-летнего Сафонова турецкому "Галатасараю", где нуждаются в новом вратаре.

Сафонов присоединился к "ПСЖ" в июне 2024 года из "Краснодара" за 20 миллионов евро, провел 17 матчей в сезоне 2024/2025, но так и остался дублером Джанлуиджи Доннарумы, который является основным вратарем.

"Галатасарай" ищет усиление на позицию вратаря, рассматривает Сафонова как альтернативу, если не удастся подписать Эдерсона из "Манчестер Сити".

Отметим, что "ПСЖ" заплатит за Забарного 68 млн евро, из которых 17 млн получит киевское "Динамо".

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