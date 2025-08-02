ПСЖ заради Забарного активно намагається позбутися Сафонова

Матвій Сафонов. Фото: instagram.com/motya_39

Паризький "ПСЖ" майже домовився про трансфер українського центрального захисника Іллю Забарного із "Борнмута". Однією з умов трансферу буде те, щоб клуб позбавився російського воротаря Матвія Сафонова.

В "ПСЖ" почали працювати над тим, що Сафонов покинув команду, повідомив портал ParisTeam.

Реклама

Читайте також:

Матвій Сафонов. Фото: instagram.com/motya_39

Сафонов має піти, щоб прийшов Забарний

За інформацією джерел, "ПСЖ" запропонував 26-річного Сафонова турецькому "Галатасараю", де потребують нового воротаря.

Сафонов приєднався до "ПСЖ" у червні 2024 року з "Краснодара" за 20 мільйонів євро, провів 17 матчів у сезоні 2024/2025, але так й залишився дублером Джанлуїджі Доннаруми, який є основним воротарем.

"Галатасарай" шукає підсилення на позицію воротаря, розглядає Сафонова як альтернативу, якщо не вдасться підписати Едерсона з "Манчестер Сіті".

Зазначимо, що "ПСЖ" заплатить за Забарного 68 млн євро, з яких 17 млн отримає київське "Динамо".

Нагадаємо, уболівальників в Саудівській Аравії підкорив Георгій Бущан.

Леннокс Льюїс розповів про причини поразки Даніеля Дюбуа від Олександра Усика.

Збірну Бразилії з футболу Дональд Трамп може не пустити в США на ЧС-2026.

Ексбоєць UFC планує стати громадянином Росії — він вже почав підтримувати війну в Україні.