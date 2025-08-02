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Головна Спорт В ПСЖ почали процес "видворення" російського воротаря з клубу

В ПСЖ почали процес "видворення" російського воротаря з клубу

Ua ru
Дата публікації: 2 серпня 2025 22:58
ПСЖ заради Забарного активно намагається позбутися Сафонова
Матвій Сафонов. Фото: instagram.com/motya_39

Паризький "ПСЖ" майже домовився про трансфер українського центрального захисника Іллю Забарного із "Борнмута". Однією з умов трансферу буде те, щоб клуб позбавився російського воротаря Матвія Сафонова.

В "ПСЖ" почали працювати над тим, що Сафонов покинув команду, повідомив портал ParisTeam.

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Матвей Сафонов
Матвій Сафонов. Фото: instagram.com/motya_39

Сафонов має піти, щоб прийшов Забарний

За інформацією джерел, "ПСЖ" запропонував 26-річного Сафонова турецькому "Галатасараю", де потребують нового воротаря.

Сафонов приєднався до "ПСЖ" у червні 2024 року з "Краснодара" за 20 мільйонів євро, провів 17 матчів у сезоні 2024/2025, але так й залишився дублером Джанлуїджі Доннаруми, який є основним воротарем.

"Галатасарай" шукає підсилення на позицію воротаря, розглядає Сафонова як альтернативу, якщо не вдасться підписати Едерсона з "Манчестер Сіті".

Зазначимо, що "ПСЖ" заплатить за Забарного 68 млн євро, з яких 17 млн отримає київське "Динамо".

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футбол росіяни ПСЖ Футбол трансфери Ілля Забарний
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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