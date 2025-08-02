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Головна Спорт ПСЖ домовився за ціну Забарного — скільки отримає Динамо

ПСЖ домовився за ціну Забарного — скільки отримає Динамо

Ua ru
Дата публікації: 2 серпня 2025 14:05
Ілля Забарний у найближчі дні перейде у ПСЖ — відомі деталі
Ілля Забарний. Фото: instagram.com/illiazabarnyi

Український центральний захисник англійського "Борнмута" Ілля Забарний все ж змінить команду. В "ПСЖ" змогли домовитись з "вишнями".

Найближчими днями французи можуть закрити трансфер, повідомив журналіст Ніколо Скіра.

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Ілля Забарний. Фото: instagram.com/illiazabarnyi

Деталі щодо перемовин по Забарному

Французький клуб домовився з представником АПЛ про трансфер 22-річного центрбека за 68 мільйонів євро після тривалих переговорів.

Спочатку пропозиція "ПСЖ" складала 58-60 млн євро і від неї клуб довго не відходив. "Борнмут" вимагав 70 млн. Однак, обидвом сторонам вдалося досягнути компромісу.

Забарний ще у травні домовився з "ПСЖ" про особистий контракт, який триватиме до 30 червня 2030 року.

На трансфер вплинув головний тренер "ПСЖ" Луїс Енріке, який до останнього наполягав на прискоренні трансферу Забарного, щоб до початку сезону награти його в команді.

Зазначимо, що київське "Динамо" отримає за Забарного 25% від суми трансферу — 20% згідно з умовами контракту та 5% за виховання гравця. Сума складе 17 млн євро.

У "Борнмуті" українець провів 86 матчів, забив гол та зробив асист і став ключовим гравцем захисту. До "вишень" він перейшов у січні 2023 року за 22,7 мільйона євро.

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Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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