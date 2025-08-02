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Главная Спорт ПСЖ договорился по цене Забарного — сколько получит Динамо

ПСЖ договорился по цене Забарного — сколько получит Динамо

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2025 14:05
Илья Забарный в ближайшие дни перейдет в ПСЖ — известны детали
Илья Забарный. Фото: instagram.com/illiazabarnyi

Украинский центральный защитник английского "Борнмута" Илья Забарный все же сменит команду. В "ПСЖ" смогли договориться с "вишнями".

В ближайшие дни французы могут закрыть трансфер, сообщил журналист Николо Скира.

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Илья Забарный. Фото: instagram.com/illiazabarnyi

Детали относительно переговоров по Забарному

Французский клуб договорился с представителем АПЛ о трансфере 22-летнего центрбека за 68 миллионов евро после длительных переговоров.

Изначально предложение "ПСЖ" составляло 58-60 млн евро и от него клуб долго не отходил. "Борнмут" требовал 70 млн. Однако, обеим сторонам удалось достичь компромисса.

Забарный еще в мае договорился с "ПСЖ" о личном контракте, который продлится до 30 июня 2030 года.

На трансфер повлиял главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике, который до последнего настаивал на ускорении трансфера Забарного, чтобы до начала сезона наиграть его в команде.

Отметим, что киевское "Динамо" получит за Забарного 25% от суммы трансфера — 20% согласно условиям контракта и 5% за воспитание игрока. Сумма составит 17 млн евро.

В "Борнмуте" украинец провел 86 матчей, забил гол, сделал ассист и стал ключевым игроком защиты. К "вишням" он перешел в январе 2023 года за 22,7 миллиона евро.

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Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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