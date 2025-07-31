ПСЖ вернет Сафонова в Россию из-за Забарного

ПСЖ избавится от россиянина, чтобы подписать Забарного
Руководство "ПСЖ" уладило детали личного контракта с Ильей Забарным. Украинский футболист поставил французскому клубу важное условие.
Забарный попросил освободить его от необходимости играть в одной команде с российским футболистом, сообщает L'Equipe.
Илья Забарный станет футболистом "ПСЖ" в середине августа 2025 года. Английский "Борнмут" практически согласовал условия трансфера 22-летнего защитника. Клубам осталось уладить технические детали соглашения.
Сафонов покинет "ПСЖ"
Условия личного контракта Ильи Забарного с парижанами не разглашаются, но известно, что украинский футболист поставил клубу одно жесткое условие. Он не захотел выступать в одной команде с российским вратарем Матвеем Сафоновым.
"ПСЖ" уже нашел замену резервному голкиперу. В Париж переедет вратарь "Лилля" Лука Шевалье, который сможет конкурировать с Джанлуиджи Доннаруммой за место в основном составе. А Матвей Сафонов может вернуться в Россию, где им интересуется местный "Краснодар".
Напомним, стало известно, какую сумму "ПСЖ" заплатит "Борнмуту" за Илью Забарного.
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