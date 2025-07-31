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Главная Спорт ПСЖ избавится от россиянина, чтобы подписать Забарного

ПСЖ избавится от россиянина, чтобы подписать Забарного

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2025 17:05
ПСЖ вернет Сафонова в Россию из-за Забарного
Вратари Матвей Сафонов (слева) и Джанлуиджи Доннарумма. Фото: instagram.com/motya_39/

Руководство "ПСЖ" уладило детали личного контракта с Ильей Забарным. Украинский футболист поставил французскому клубу важное условие.  

Забарный попросил освободить его от необходимости играть в одной команде с российским футболистом, сообщает L'Equipe

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Илья Забарный станет футболистом "ПСЖ" в середине августа 2025 года. Английский "Борнмут" практически согласовал условия трансфера 22-летнего защитника. Клубам осталось уладить технические детали соглашения.

Матвей Сафонов
Сафонов на тренировке. Фото: instagram.com/motya_39/

Сафонов покинет "ПСЖ" 

Условия личного контракта Ильи Забарного с парижанами не разглашаются, но известно, что украинский футболист поставил клубу одно жесткое условие. Он не захотел выступать в одной команде с российским вратарем Матвеем Сафоновым. 

"ПСЖ" уже нашел замену резервному голкиперу. В Париж переедет вратарь "Лилля" Лука Шевалье, который сможет конкурировать с Джанлуиджи Доннаруммой за место в основном составе. А Матвей Сафонов может вернуться в Россию, где им интересуется местный "Краснодар". 

Напомним, стало известно, какую сумму "ПСЖ" заплатит "Борнмуту" за Илью Забарного. 

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спорт футбол ПСЖ Футбол трансферы Илья Забарный
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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