ПСЖ вернет Сафонова в Россию из-за Забарного

Вратари Матвей Сафонов (слева) и Джанлуиджи Доннарумма. Фото: instagram.com/motya_39/

Руководство "ПСЖ" уладило детали личного контракта с Ильей Забарным. Украинский футболист поставил французскому клубу важное условие.

Забарный попросил освободить его от необходимости играть в одной команде с российским футболистом, сообщает L'Equipe.

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Сафонов на тренировке. Фото: instagram.com/motya_39/

Сафонов покинет "ПСЖ"

Условия личного контракта Ильи Забарного с парижанами не разглашаются, но известно, что украинский футболист поставил клубу одно жесткое условие. Он не захотел выступать в одной команде с российским вратарем Матвеем Сафоновым.

"ПСЖ" уже нашел замену резервному голкиперу. В Париж переедет вратарь "Лилля" Лука Шевалье, который сможет конкурировать с Джанлуиджи Доннаруммой за место в основном составе. А Матвей Сафонов может вернуться в Россию, где им интересуется местный "Краснодар".

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