ПСЖ поверне Сафонова в Росію через Забарного

Воротарі Матвій Сафонов (ліворуч) та Джанлуїджі Доннарумма. Фото: instagram.com/motya_39/

Керівництво "ПСЖ" залагодило деталі особистого контракту з Іллею Забарним. Український футболіст поставив французькому клубу важливу умову.

Забарний попросив звільнити його від необхідності грати в одній команді з російським футболістом, повідомляє L'Equipe.

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Ілля Забарний стане футболістом "ПСЖ" у середині серпня 2025 року. Англійський "Борнмут" практично погодив умови трансферу 22-річного захисника. Клубам залишилося залагодити технічні деталі угоди.

Сафонов на тренуванні. Фото: instagram.com/motya_39/

Сафонов покине "ПСЖ"

Умови особистого контракту Іллі Забарного з парижанами не розголошуються, але відомо, що український футболіст поставив клубу одну жорстку умову. Він не захотів виступати в одній команді з російським воротарем Матвієм Сафоновим.

"ПСЖ" уже знайшов заміну резервному голкіперу. До Парижа переїде воротар "Лілля" Лука Шевальє, який зможе конкурувати з Джанлуїджі Доннаруммою за місце в основному складі. А Матвій Сафонов може повернутися в Росію, де ним цікавиться місцевий "Краснодар".

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