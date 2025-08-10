Россияне обрушились с критикой на трансфер Ильи Забарного в ПСЖ — их реакция

Відео
Головна Спорт Жовч полилася — реакція росіян на перехід Забарного в ПСЖ

Жовч полилася — реакція росіян на перехід Забарного в ПСЖ

Ua ru
Дата публікації: 10 серпня 2025 12:50
Ілля Забарний. Фото: instagram.com/illiazabarnyi

Трансфер українського центрального захисника Іллі Забарного з "Борнмута" в "ПСЖ" багато інсайдерів називають доконаним фактом. Навіть, очікується, що про трансфер оголосять 11 серпня.

Активно на трансфер відреагували російські фанати, які вже зненавиділи Забарного через його вимогу позбутися голкіпера Матвія Сафонова. Абсолютна більшість реакцій росіян була негативною, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:
Илья Забарный
Реакції росіян на трансфер Забарного

zoxan1944: "Знову мутні схеми з розподілом грошових коштів. Це політичний трансфер. З якого дива кривоногі гравці збірної, яка постійно пролітає повз ЧС, стали такими цінними".

blackkwasss: "Рівень Зінченка. Тільки того безкоштовно ніхто не бере, а за цього платять якісь нереальні гроші".

jack11217: "Найвидатніший футболіст сучасності, без якого ПСЖ програє всім і всюди! Рятівник із каструлею на голові! Майстер словесного поносу найвищої проби! Забарний, як же так, де ти був — тебе Мотя з Хвічею зачекалися".

saligov: "Як же їх усі в Європі жаліють, що вони такі бідні й нещасні, і купують ніяких футболістів ще й за такі гроші. Мудрик, Зінченко, Луньов — ніякі, але зате у топових клубах і з великими трансферами, і цей, мені здається, теж буде запасним лавочником".

Juve1986Pro: "Таке лай**но і за такі гроші. Жесть".

Rugy: "Чому не в окопі?"

Dmitry Orlov: "Експерти, чим такий хороший Забарний, що у всій Франції не знайти гравця вартістю до 60 мільйонів, який грає не гірше за нього?"

fussballer: "ПСЖ — ганьба французького футболу!"

Камбоджа Іванов: "На словах планував захищати Покровськ і Мирноград, а насправді захищає свій гаманець і Париж".

Нагадаємо, в "ПСЖ" почали процес видворення Сафонова з клубу — наразі претендентів на гравця дуже мало.

Також стали відомі деталі трансферу Забарного в "ПСЖ".

футбол росіяни ПСЖ Ілля Забарний Борнмут
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
