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Главная Спорт Известный украинский футболист стал гражданином России

Известный украинский футболист стал гражданином России

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2025 14:55
Экс-игрок сборной Украины получил гражданство России
Максим Дегтярев. Фото: ФК "Десна"

Бывший украинский нападающий Максим Дегтярев после многих лет жизни на родине решил разорвать с ней связь. Уроженец временно оккупированной Голубовки, Луганской области, получил гражданство России.

Об этом говорится из изменений на портале Transfermarkt, где 32-летний футболист теперь значится как россиянин, а также согласно заявке клубов РФС, где "Сокол" Казань заявил его как гражданина РФ.

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Дегтярев перешел на сторону врага

Дегтярев начал карьеру в 2011 году в алчевской "Стали", а затем пошел на повышение в донецкий "Металлург". После событий на Донбассе играл за полтавскую "Ворсклу", донецкий "Олимпик" и черниговскую "Десну".

В сезоне 2018/2019 гг. Дегтярев стал лучшим бомбардиром "Олимпика".

На международном уровне футболист вызывался в молодежную сборную Украины.

После начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году Дегтярев уехал в Казахстан, где выступал за казахстанские "Тараз" и "Атырау".

В апреле 2025 года Дегтярев подписал контракт с казанским "Соколом", выступающим в четвертом дивизионе России.

Дегтярев не впервые показал свою любовь к России. В 2023 году он оскорбительно высказался в Instagram в адрес Президента Украины Владимира Зеленского и поддержал нарративы российской пропаганды.

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Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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