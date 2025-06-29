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Відомий український футболіст став громадянином Росії

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2025 14:55
Ексгравець збірної України отримав громадянство Росії
Максим Дегтярьов. Фото: ФК "Десна"

Колишній український нападник Максим Дегтярьов після багатьох років життя на батьківщині вирішив розірвати з нею зв'язки. Уродженець тимчасово окупованої Голубівки Луганської області отримав громадянство Росії.

Про це йдеться зі змін на порталі Transfermarkt, де 32-річний футболіст тепер значиться як росіянин, а також згідно з заявкою клубів РФС, де "Сокіл" Казань заявив його як громадянина РФ.

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Максим Дегтярьов. Фото: "Тараз"

Дегтярьов перейшов на бік ворога

Дегтярьов розпочав кар’єру в 2011 році в алчевській "Сталі", а потім пішов на підвищення в донецький "Металург". Після подій на Донбасі грав за полтавську "Ворсклу", донецький "Олімпік" і чернігівську "Десну".

У сезоні 2018/2019 рр. Дегтярьов став найкращим бомбардиром "Олімпіка".

На міжнародному рівні футболіст викликався в молодіжну збірну України.

Після початку повномасштабного російського вторгнення в 2022 році Дегтярьов поїхав у Казахстан, де виступав за казахстанські "Тараз" і "Атирау".

У квітні 2025 року Дегтярьов підписав контракт із казанським "Соколом", що виступає в четвертому дивізіоні Росії.

Дегтярьов не вперше показав свою любов до Росії. У 2023 році він образливо висловився в Instagram на адресу Президента України Володимира Зеленського та підтримав наративи російської пропаганди.

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футбол громадянство Десна Росія російське громадянство
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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