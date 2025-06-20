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Головна Спорт Московський Локомотив отримав трансферний бан завдяки Маріуполю

Московський Локомотив отримав трансферний бан завдяки Маріуполю

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Дата публікації: 20 червня 2025 00:07
ФІФА покарала Локомотив: трансферний бан через борг перед Маріуполем
Марка Мампассі представили в "Локомотиві" перед початком війни. Фото: росЗМІ
Ключові моменти ФК "Маріуполь" продовжує псувати життя росіянам

ФІФА офіційно наклала трансферний бан на футбольний клуб "Локомотив" Москва. В цьому рішенні знову є участь України.

Про це повідомив московський клуб, який розлючений через це рішення.

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Марк Мампасі. Фото: росЗМІ

ФК "Маріуполь" продовжує псувати життя росіянам

ФІФА наклала трансферний бан через відмову "Локомотиву" виплатити ФК "Маріуполь" солідарні платежі за трансфер захисника Марка Мампассі, який зіграв за росіян чотири хвилини після трансферу.

Заборона на реєстрацію нових гравців набрала чинності 18 червня 2025 року і діятиме до осені 2026 року й охопить три трансферні вікна.

Цікаво, що росіяни мають заплатити 50 тисяч євро, але не роблять цього, оскільки вважають, що ФК "Маріуполь" більше не існує, а саме сісто окуповане.

Марк Мампассі, який виховувався в академії "Шахтаря", перейшов до "Маріуполя" у 2021 році, а в січні 2022-го підписав контракт із "Локомотивом", змінивши українське громадянство на російське. Після початку війни він відмовився грати в РФ та пішов у безкоштовні оренди, згідно з правилом ФІФА.

З 2023 року він виступає в оренді за бельгійський "Кортрейк".

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санкції проти Росії футбол УЄФА Футбол трансфери Росія
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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