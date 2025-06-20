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Главная Спорт Московский Локомотив получил трансферный бан благодаря Мариуполю

Московский Локомотив получил трансферный бан благодаря Мариуполю

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Дата публикации 20 июня 2025 00:07
ФИФА наказала Локомотив: трансферный бан из-за долга перед Мариуполем
Марка Мампасси представили в "Локомотиве" перед началом войны. Фото: росСМИ
Ключові моменти ФК "Мариуполь" продолжает портить жизнь россиянам

ФИФА официально наложила трансферный бан на футбольный клуб "Локомотив" Москва. В этом решении снова есть участие Украины.

Об этом сообщил московский клуб, который разъярен из-за этого решения.

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Марк Мампаси. Фото: росСМИ

ФК "Мариуполь" продолжает портить жизнь россиянам

ФИФА наложила трансферный бан из-за отказа "Локомотива" выплатить ФК "Мариуполь" солидарные платежи за трансфер защитника Марка Мампасси, который сыграл за россиян четыре минуты после трансфера.

Запрет на регистрацию новых игроков вступил в силу 18 июня 2025 года и будет действовать до осени 2026 года, охватив три трансферных окна.

Интересно, что россияне должны заплатить 50 тысяч евро, но не делают этого, поскольку считают, что ФК "Мариуполь" больше не существует, а сам город оккупирован.

Марк Мампасси, который воспитывался в академии "Шахтера", перешел в "Мариуполь" в 2021 году, а в январе 2022-го подписал контракт с "Локомотивом", сменив украинское гражданство на российское. После начала войны он отказался играть в РФ и ушел в бесплатные аренды, согласно правилу ФИФА.

С 2023 года он выступает в аренде за бельгийский "Кортрейк".

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Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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