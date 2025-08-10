Тренера Колосу звинуватили у поширенні російських наративів та образах українців

Тренера клубу УПЛ піймали на розповсюдженні російського наративу
В українському футболі назріває ще один скандал. Цього разу він пов’язаний з російськими наративами одного з тренерів у системі ковалівського "Колосу".
Помітив та повідомив про проблеми у "Колосі" Telegram-канал "Бий-Біжи".
У "Колосі" тренер дозволив собі неприйнятні вислови про українців
За інформацією джерела, тренер дитячо-юнацької футбольної школи ковалівського "Колосу" Андрій Яковець робив неприйнятні висловлювання в соціальній мережі Threads.
Автори публікації оприлюднили скриншоти з його коментарями, де він називав українців "каструлями", що є російським наративом з часів Євромайдану.
В соцмережах Яковець заявляв про бажання відвідати концерти російського репера Моргенштерна та білоруського співака Макса Коржа. Він також підтримував того, кому це вдалося.
У профілі Яковця в забороненій в Україні соціальній мережі "ВКонтакте" виявлено активну взаємодію з пабліком "Футбол Крыма".
Судячи з фото, тренер також підтримує або підтримував контакти з футболістом Максимом Дегтярьовим, який прийняв російське громадянство. Він публікував спільні фото.
Автори публікації наразі чекають реакції від "Колосу" та Служби безпеки України.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про зраду Дегтярьова, який став росіянином.
Росіяни дуже негативно відреагували на трансфер Іллі Забарного в "ПСЖ".
