Відео

Головна Спорт Тренера клубу УПЛ піймали на розповсюдженні російського наративу

Тренера клубу УПЛ піймали на розповсюдженні російського наративу

Ua ru
Дата публікації: 10 серпня 2025 14:55
Тренера Колосу звинуватили у поширенні російських наративів та образах українців
Андрій Яковець. Фото: instagram.com/andrey_yakovets

В українському футболі назріває ще один скандал. Цього разу він пов’язаний з російськими наративами одного з тренерів у системі ковалівського "Колосу".

Помітив та повідомив про проблеми у "Колосі" Telegram-канал "Бий-Біжи".

Читайте також:

У "Колосі" тренер дозволив собі неприйнятні вислови про українців

За інформацією джерела, тренер дитячо-юнацької футбольної школи ковалівського "Колосу" Андрій Яковець робив неприйнятні висловлювання в соціальній мережі Threads.

Андрей Яковец
Сторінка Яковця. Фото: скриншот пабліка "Бий-Біжи"

Автори публікації оприлюднили скриншоти з його коментарями, де він називав українців "каструлями", що є російським наративом з часів Євромайдану.

В соцмережах Яковець заявляв про бажання відвідати концерти російського репера Моргенштерна та білоруського співака Макса Коржа. Він також підтримував того, кому це вдалося.

Андрей Яковец
Яковець згадує про російський наратив. Фото: скриншот пабліка "Бий-Біжи"
Андрей Яковец
Яковець хоче піти на концерт росіян. Фото: скриншот пабліка "Бий-Біжи"

У профілі Яковця в забороненій в Україні соціальній мережі "ВКонтакте" виявлено активну взаємодію з пабліком "Футбол Крыма".

Судячи з фото, тренер також підтримує або підтримував контакти з футболістом Максимом Дегтярьовим, який прийняв російське громадянство. Він публікував спільні фото.

Андрей Яковец
Яковець підписаний на Дегтярьова. Фото: скриншот пабліка "Бий-Біжи"
Андрей Яковец
Фото з Дегтярьовим. Фото: скриншот пабліка "Бий-Біжи"

Автори публікації наразі чекають реакції від "Колосу" та Служби безпеки України.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про зраду Дегтярьова, який став росіянином.

Росіяни дуже негативно відреагували на трансфер Іллі Забарного в "ПСЖ".

скандал футбол Колос УПЛ тренер
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
