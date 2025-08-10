Видео
Главная Спорт Названы зарплата и бонусы Забарного в ПСЖ

Названы зарплата и бонусы Забарного в ПСЖ

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2025 14:07
Забарный будет получать в ПСЖ вдвое больше, но бонусы увеличат сумму до 8 млн
Илья Забарный. Фото: instagram.com/illiazabarnyi

Украинский центрбек английского "Борнмута" Илья Забарный перейдет во французский "ПСЖ". Объявление о трансфере ожидается 11 августа.

Накануне объявления французское издание L'Equipe опубликовали условия личного контракта Забарного.

Илья Забарный
Илья Забарный
Илья Забарный. Фото: instagram.com/illiazabarnyi

Илья будет получать больше, чем в Англии

Французские источники сообщили, что 22-летний футболист в свой первый сезон за "ПСЖ" получит 4,5 млн евро после выплаты всех налогов.

При этом, в контракте прописаны бонусы, которые могут поднять доход Ильи до 8 млн евро.

Контракт рассчитан на пять лет. Согласно уточнению, что 4,5 млн евро украинец получит за первый сезон, можно ожидать, что оклад Ильи будет увеличиваться.

"ПСЖ" заплатит "Борнмуту" за футболиста 63 млн евро плюс 3 млн евро в виде бонусов, среди которых победы в Лиге чемпионов и Лиге 1.

Также 25% от суммы трансфера, что составит 15,75 млн евро, получит "Динамо". Ранее киевляне продали Забарного в "Борнмут" за 22,7 млн евро. Поэтому общая сумма трансфера для украинцев составит 38,45 млн евро, что является рекордом для клуба.

Напомним, российские болельщики очень агрессивно отреагировали на трансфер Забарного в "ПСЖ".

В "ПСЖ" по требованию Забарного начали процесс выдворения российского вратаря Матвея Сафонова из клуба, но он никому не нужен.

футбол ПСЖ Илья Забарный Борнмут зарплата украинские легионеры (футбол)
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
